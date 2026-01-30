Jugada: En la pulseada por el PJ, Máximo Kirchner propone a Axel Kicillof como presidente del partido

En medio de la discusión interna del peronismo bonaerense, Máximo Kirchner deslizo entre su tropa, la posibilidad de que el Gobernador Axel Kicillof asuma la Presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, como un gesto político orientado a fortalecer la unidad del espacio.
El actual titular del PJ bonaerense dejó trascender que estaría dispuesto a correrse de la conducción partidaria si eso contribuye a ordenar el partido y descomprimir las tensiones internas. La propuesta fue interpretada como una señal para evitar una disputa mayor en la conformación de las nuevas autoridades partidarias.
Máximo hizo transcender su idea anoche, luego de un día cargado de novedades en la tensa disputa para dirimir quien lo sucederá en el cargo. La principal fue que una de sus aliadas más estrechas, Florencia Saintout, que a la vez integra el gabinete de Kicillof, lo propuso a él para un mandato más. La declaración elevó la tensión porque el líder de La Cámpora es una opción que explícitamente vera el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio del gobernador.
26.10.2025 Elecciones legislativas 2025: Bunker Fuerza Patria en Hotel Grand Brizo, La Plata, Buenos Aires. Máximo Kirchner, Juan Grabois y Axel Kicillof. Foto Pedro Lázaro Fernández
Pero enseguida Kirchner se desmarcó. “Máximo le dijo a su entorno que para salir de la discusión respecto al PJ bonaerense y terminar con los idas y vueltas y en pos de fortalecer la unidad”, el presidente tiene que ser Kicillof, sintetizaron a DIB fuentes de la conducción camporista. Hay una línea de la argumentación que es relevante: “tuvo en cuenta lo que viene saliendo -en los medios- sobre que el MDF pide que sea “alguien cercano al gobernador”, precisaron.
El argumento resonó del otro lado: Kicillof se venía mostrando alejado de la posibilidad de subirse personalmente a la pelea por el PJ, pero ahora en su entorno enfatizan que la línea sigue siendo que el preisdente del partido sea alguien que acompañe al gobierno provincial. “Como pasa en cada provincia donde gobierna el peronismo”, dijo alquien del primer anillo en torno a Kicillof. “Tal como sucede con los gobernadores en otras provincias”, había dicho Kirchner anoche.
Según pudo reconstruir DIB, por ahora no hubo contactos directos entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. De hecho, en el MDF aseguran que no cambió gran cosa y rebajan la intervención del líder de La Campora a “trascendido mediático». No hubo tampoco ninguna propuesta formal a través de ningún resorte institucional del partido.