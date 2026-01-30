Jugada: En la pulseada por el PJ, Máximo Kirchner propone a Axel Kicillof como presidente del partido

En medio de la discusión interna del peronismo bonaerense, Máximo Kirchner deslizo entre su tropa, la posibilidad de que el Gobernador Axel Kicillof asuma la Presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, como un gesto político orientado a fortalecer la unidad del espacio.

El actual titular del PJ bonaerense dejó trascender que estaría dispuesto a correrse de la conducción partidaria si eso contribuye a ordenar el partido y descomprimir las tensiones internas. La propuesta fue interpretada como una señal para evitar una disputa mayor en la conformación de las nuevas autoridades partidarias. Máximo hizo transcender su idea anoche, luego de un día cargado de novedades en la tensa disputa para dirimir quien lo sucederá en el cargo. La principal fue que una de sus aliadas más estrechas, Florencia Saintout, que a la vez integra el gabinete de Kicillof, lo propuso a él para un mandato más. La declaración elevó la tensión porque el líder de La Cámpora es una opción que explícitamente vera el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio del gobernador.