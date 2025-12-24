Jueves 25: Bomberos Voluntarios invita a vivir un gran desfile navideño con 500 personas en escena

Este jueves 25 de diciembre desde las 19 horas la ciudad de 9 de Julio podra sumarse al Desfile Navideño organizado por Bomberos Voluntarios, y que invita a poder presenciar un evento único despidiendo este año 2025.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la Asociación Cooperadora, Martin del Castillo y del Bombero, Of. Leandro Fuentes, quienes brindaron detalles del evento, sobre el cual resaltaron que es una forma de retribuir con este gran desfile, recordando que ya es el segundo año que se realiza.

Acerca del evento de este juves 25, Fuentes informo que se lo viene trabajando desde marzo. Es algo bastante grande lo que se va a hacer. Lleva mucho trabajo la coordinación que esta en la responsabilidad de las profesoras Andrea Maya y Daniela Tolosa.

Sobre el desfile, comentaron que lleva lleva dos horas aproximadamente, así que nosotros vamos a liberar esa zona antes de las 21.30. Así que bueno, el desfile consta de 500 personas que estamos trabajando, que forman parte del evento. Se va a desarrollar alrededor de la Plaza Manuel Belgrano, se arranca el desfile en Mitre e Irigoyen, se da la vuelta a la plaza y bueno, finaliza con el personaje de Papá Noel en el mástil de la plaza con un show.

CANTINA

Habitualmente Bomberos no ofrece servicio de cantina cuando hay espectáculos para chicos. En esta ocasión especial el objetivo es hacer un aporte a la Comisión Directiva para contribuir con el pago del arreglo de la escalera mecánica, que demanda una inversión de 25 millones de pesos, informaron.