Juegos Bonaerenses: Hoy comienza la competencia para los deportistas de 9 de Julio

Tras la apertura de la edicion numero 34 en su historial de Juegos Bonaerenses en la Ciudad de Mar del Plata, de la que participo el Gobernador Axel Kicillof.

Las finales se llevarán a cabo entre el 13 y el 18 de octubre y hay más de 100 disciplinas deportivas y culturales. El evento registró un nuevo récord de inscriptos; y este año Juegos Bonaerenses tuvo nuevo récord de inscriptos alcanzando los 480.000 participantes, de los cuales 30.000 llegaron a las finales en la ciudad balnearia.

La competencia para hoy martes 14 para los deportistas de 9 de Julio desde la hora 9

Natación pcd

-Rocio Jazmín García sub 14- 25 libres

Atletismo

Acuatlon (10 am) Rocio Gonzalez sub 14

Judo

Vs. Malvinas Argentias – Sub 14 masculino

-58 Kg franco matorra

-64 Kg Enzo miño

+ 64 Kg Manuel Benavides

Judo femenino

-58 banchero Carola

Taewkondo (raqueta)

-Benicio nieto menos 50kg sub 14

-Pedro Vega menos 55kg sub 14

-Cian Ledesma menos de 60kg sub 14

-Fermín Ledesma menos de 65kg sub 14

-Héctor Miguel Moyano menos de 70kg sub 14

Taekwondo femenino

Mia Altare menos de 45kg sin 14

Mia Lucila Gómez menos de 55 Kg sub 14

Mia Moyano menos de 60 kg

Pádel femenino (raqueta)

Nueve de julio vs Saladillo

Francessca Spinacci y zara Enrico

Skate (va a competir Martín sbezzo) día de prueba

Fútbol pcd 5vs 5

La Scaloneta 9 de julio vs Moreno por la zona C

Hockey

Nueve de julio vs lobos zona B

Taba única mixto libre

Newcom mixto adulto mayores- zona b

9 de julio vs Patagones

Tenis adultos mayores dobles

Nueve de Julio vs Dolores

Viviana Perez y Noelia Moscato

Beach voley sub 18 fem

9 de Julio vs Ezeiza zona a

Morena Martínez y Santilli Valentina

-Tenis de mesa

9 de Julio vs Puan zona b sub 14

Ignacio capelleti

Cestoball 3×3 sub 15 fem Zona C

9 de Julio vs. Avellaneda

Cestoball sub 17 zona b

9 de julio vs General Lamadrid

Pádel sub 16 masculino

9 de Juli vs. Capitán Sarmiento zona d

Caseras y Aramburu

Basquet 3×3 sub 16 fem Zona d

9 de julio vs Tres Lomas

Tenis de mesa pcd Sub 20

9 de Julio vs Rojas

Emanuel Zubiria

Fotos y texto de competencia: Martin Parise