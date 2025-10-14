Juegos Bonaerenses: Hoy comienza la competencia para los deportistas de 9 de Julio
Tras la apertura de la edicion numero 34 en su historial de Juegos Bonaerenses en la Ciudad de Mar del Plata, de la que participo el Gobernador Axel Kicillof.
Las finales se llevarán a cabo entre el 13 y el 18 de octubre y hay más de 100 disciplinas deportivas y culturales. El evento registró un nuevo récord de inscriptos; y este año Juegos Bonaerenses tuvo nuevo récord de inscriptos alcanzando los 480.000 participantes, de los cuales 30.000 llegaron a las finales en la ciudad balnearia.
La competencia para hoy martes 14 para los deportistas de 9 de Julio desde la hora 9
Natación pcd
-Rocio Jazmín García sub 14- 25 libres
Atletismo
Acuatlon (10 am) Rocio Gonzalez sub 14
Judo
Vs. Malvinas Argentias – Sub 14 masculino
-58 Kg franco matorra
-64 Kg Enzo miño
+ 64 Kg Manuel Benavides
Judo femenino
-58 banchero Carola
Taewkondo (raqueta)
-Benicio nieto menos 50kg sub 14
-Pedro Vega menos 55kg sub 14
-Cian Ledesma menos de 60kg sub 14
-Fermín Ledesma menos de 65kg sub 14
-Héctor Miguel Moyano menos de 70kg sub 14
Taekwondo femenino
Mia Altare menos de 45kg sin 14
Mia Lucila Gómez menos de 55 Kg sub 14
Mia Moyano menos de 60 kg
Pádel femenino (raqueta)
Nueve de julio vs Saladillo
Francessca Spinacci y zara Enrico
Skate (va a competir Martín sbezzo) día de prueba
Fútbol pcd 5vs 5
La Scaloneta 9 de julio vs Moreno por la zona C
Hockey
Nueve de julio vs lobos zona B
Taba única mixto libre
Newcom mixto adulto mayores- zona b
9 de julio vs Patagones
Tenis adultos mayores dobles
Nueve de Julio vs Dolores
Viviana Perez y Noelia Moscato
Beach voley sub 18 fem
9 de Julio vs Ezeiza zona a
Morena Martínez y Santilli Valentina
-Tenis de mesa
9 de Julio vs Puan zona b sub 14
Ignacio capelleti
Cestoball 3×3 sub 15 fem Zona C
9 de Julio vs. Avellaneda
Cestoball sub 17 zona b
9 de julio vs General Lamadrid
Pádel sub 16 masculino
9 de Juli vs. Capitán Sarmiento zona d
Caseras y Aramburu
Basquet 3×3 sub 16 fem Zona d
9 de julio vs Tres Lomas
Tenis de mesa pcd Sub 20
9 de Julio vs Rojas
Emanuel Zubiria
Fotos y texto de competencia: Martin Parise
Deja un comentario