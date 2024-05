Juegos Bonaerenses: Desde el Municipio de 9 de Julio aseguran su participación. Piden que Provincia se ponga al hombro el financiamiento

Comenzo en la provincia de Buenos Aires la competencia Juegos Bonaerenses, la que esta en su etapa local en cada uno de los distritos.

Sin embargo, tal como adelanto El Regional Digital, en Gral. Villegas, el Jefe comunal de ese distrito bonaerense, anticipo que no participaran en esta oportunidad por los costos que ello conlleva.

En lo local, la pregunta es que pasa con 9 de Julio, si esta la decisión de avanzar para que nuestros deportistas locales compitan, por lo que la Intendente Municipal, María José Gentile confirmo la participación del distrito, aunque aclaro que “este es un tema que la verdad nos preocupa mucho, porque nos viene pasando en los años anteriores, en cuanto a los recursos que envía provincia. Juegos Bonaerenses es un programa de la provincia, no es un programa que impulsen las municipalidades, por lo tanto, los fondos provienen de la provincia, lo que pasa que en los últimos años hemos visto que no cubre la totalidad de los fondos, han llegado cerca de entre un 50 y un 60%, y también cuando envían esos fondos es fuera de tiempo, describió la Jefa comunal de 9 de Julio en declaraciones periodisticas al programa radial «Acontecer Rural por FM 102.7, Radio Amanecer de esta ciudad.

“Yo recuerdo que el año pasado fue muy difícil para el Municipio de 9 de Julio. Extremadamente difícil, a punto, y quienes han participado en los Juegos Bonaerenses pueden dar fe de esto, a punto de que no se confirmaba la ida a Mar del Plata hasta los últimos días, no por falta de voluntad, por el contrario, mi gestión, esta gestión a la que formo parte, está abocada 100% a poder acompañar a todos los deportistas, pero hay situaciones que exceden, obviamente, insisto, es un programa provincial y en parte lo están financiando los municipios con algo que no está presupuestado en el presupuesto municipal, aclaro en el dialogo radial.

«Entonces de repente, ver qué General Villegas bajó las delegaciones en Juegos Bonaerenses, la verdad que cuando uno escucha los fundamentos son los mismos fundamentos que tuvimos que atravesar el año pasado, 140 millones de pesos programados para ese programa provincial que los tiene que poner el municipio, ni más ni menos. Entonces nosotros avanzamos en las etapas locales, de hecho, se están llevando adelante, tenemos la voluntad de poder acompañar en esto, 100%, pero bueno, ya en el transcurrir de los meses iremos viendo cómo financieramente se encuentra el municipio y qué aporte y de financiación hay, y qué aporte tiene la provincia que debería ser un aporte del 100%, porque insisto, es un programa provincial.

Se suma una nueva etapa regional

Este año ante esta problemática de financiación que sufre el programa provincial de Juegos Bonaerenses, y que ya tiene mas de 30 años, tendrá una etapa regional más, con el objetivo que el numero de deportistas clasificados a la final a disputarse en Mar del Plata sea menor, así lo informo días atrás el Director de Deporte Social de la Provincia de Buenos Aires, Marcos Cianni.

Ponerse al hombro el financiamiento

Gentile recordó que durante la edición 2023, 9 de Julio llego a Mar del Plata con unos 300 deportistas tanto en Adultos Mayores como adolescentes en distintos deportes con los que se compitió.

Esto demanda seis días de alojamiento, de pensión completa y queremos apoyar eso, pero a veces hay cuestiones que exceden a los municipios y estamos para acompañar, pero obviamente la provincia tiene que ponerse al hombro de esta situación y financiar esto, pidió.