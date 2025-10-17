Juegos Bonaerenses 2025: Balance de una positiva cuarta jornada

Los Juegos Bonaerenses siguen desplegándose en Mar del Plata, que acompaña con el clima con días soleados y cálidos, ideales para hacer deporte y disfrutar de las actividades que se proponen en cultura.

La delegación de Nueve de Julio obtuvo una nueva medalla de bronce, esta vez fue Mia Moyano en taekwondo femenino sub 14 en la categoría -60. Mia tuvo un gran desempeño y en semifinales derrotó a Milagros Llescas de Daireaux.

Además, el newcom +60 consiguió su tercera victoria consecutiva, esta vez frente a Tornquist. Hoy viernes enfrentan a Saladillo en la semifinal en busca de medallas. Por el lado de la categoría +70 perdieron ante Pilar y quedaron eliminados.

En Cestoball 3×3 femenino sub 15 hubo victoria nuevejuliense 18-10 ante Lobos para acceder a semifinales. Mañana jugarán ante Laprida. El otro partido será Necochea vs. General San Martín. Por otro lado, el cestoball 6×6 cerró su participación con derrota frente a Necochea.

En Natación, Robertino Canusso, clasificó en 4to lugar para la final de 100 m de espalda que se desarrollará mañana.

En pádel femenino la dupla conformada por Zara Enrico y Francescca Spinacci vencieron 2-0 a Moreno. Mañana jugarán las semifinales contra Tandil, pareja número 1 de Argentina, lo que significa un gran desafío para las nuevejulienses. Las otras parejas son de La Plata y Saladillo.

En Pádel masculino, Hilario Caseras y Augusto Aramburu ganaron 2-0 a Tres de Febrero, pero quedaron segundos en su zona, con dos ganados y uno perdido y no pudieron acceder a semifinales.

En atletismo tuvieron actividad Benjamín Castro en Salto en alto y Tiziano Ursain en lanzamiento de bala. En 1200 m trasplantados también participó Ana Gentile.

En patín artístico, Martina Videla quedó en el puesto 13. Mientras que en skate Martín Sbezzo logró el quinto puesto.

En Tenis de mesa Ignacio Cappelletti perdió ante su par de Patagones y quedó eliminado luego de ganar 2 partidos y quedar segundo en su zona.

En tenis +60 Viviana Pérez y Cristina Moscato, perdieron ante Tandil y quedaron segundas en el grupo, sin poder acceder a semifinales.

En Hockey masculino sub 16 cerraron su participación en los Juegos ante San Fernando con derrota.

En fútbol pcd, La Scaloneta, perdió 4-2 contra Azul en su último partido.

En Básquet 3×3 femenino sub 16 vencieron a Hipólito Yrigoyen 6-5. Con dos victorias y una derrota cerraron su participación.

En beach vóley 9 de Julio perdió ante Villa Gesell en su último partido de la zona.

Además, en cultura tuvo la premiación Literatura en cuentos, que participó la nuevejuliense Julieta Aberlaiz.

Por Martin Parise/ Periodista deportivo