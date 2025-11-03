Jornada Trybus-INTA: ALZ AGRO presenta al mercado sus líneas de Colza, Niza CL y Muzzical

La Jornada a Campo organizada por Trybus Agro junto a la AER INTA 9 de Julio desarrollada recientemente se focalizo en cultivos de invierno, entre lo que se analizo además de cebada y trigo, un análisis sobre colza y arveja.

Acerca de colza, el grupo de productores, técnicos y empresas, dieron un interesante debate sobre híbridos, manejo de siembra y cosecha, fecha, sanidad, entre otros puntos que se fueron generndo como consulta.

En ese marco la empresa ALZ AGRO, estuvo presente y donde del ensayo se pudo observar dos variedades de Colza como la Niza CL y Muzzical.

Acerca de su implantación y la paleta de productos de ALZ AGRO, Pablo Britos, RTV para la Región Norte dialogo con El Regional Digital, y dejo los siguientes conceptos, que se pueden ver en la siguente video nota: