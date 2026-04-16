jornada de concientización: 9 de Julio será sede de un encuentro sobre el Trastorno del Espectro Autista

El próximo sábado 9 de mayo se llevará a cabo una propuesta abierta a la comunidad destinada a reflexionar, compartir experiencias y generar espacios de acompañamiento en torno al Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La actividad, impulsada por el Club de Leones Junín Autismo y el Club de Leones de Nueve de Julio, se desarrollará bajo la modalidad de oratoria abierta, promoviendo el intercambio de historias de vida, miradas y vivencias entre los participantes.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 15:30 horas en la sede del Club de Leones de Nueve de Julio, ubicada en Ramón N. Poratti 1169.

La iniciativa busca fortalecer redes de acompañamiento en la comunidad, generando un espacio de diálogo del que podrán participar familias, cuidadores, profesionales y público en general.

Además, durante la jornada se brindará acompañamiento profesional para orientar y dar respuesta a inquietudes que puedan surgir.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de encuentros para enriquecer la mirada colectiva, fomentar la inclusión y acompañar a quienes transitan el espectro autista.

Se invita a toda la comunidad a ser parte de esta propuesta abierta, pensada para escuchar, compartir y construir juntos.