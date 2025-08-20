Jesús María fue escenario de la presentación de la guía “Más allá del Asado”

Con el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María y UNICA, se presentó en la sede ruralista el trabajo “Más allá del Asado: Una Guía Práctica sobre la Cadena Bovina”.

El proyecto, inspirado por el vicepresidente de UNICA, Ernesto “Tito” Lowenstein, tiene como objetivo brindar respuestas claras y concisas a las principales inquietudes que el público no especializado suele tener sobre la cadena bovina.

La guía aborda 29 preguntas frecuentes, que recorren temas vinculados a la producción, el consumo interno, la exportación, el impacto ambiental, el bienestar animal y las repercusiones económicas de la carne vacuna en la Argentina.

La presentación estuvo a cargo del economista David Miazzo, autor del trabajo y especialista en análisis del sector agropecuario, junto a Juan Benassi, de UNICA.

“El desafío era traducir en lenguaje simple la enorme complejidad de la cadena bovina. Queremos que cualquier persona, aunque no esté ligada al campo, pueda entender cómo funciona, qué impacto tiene y por qué es estratégica para la Argentina”, explicó Miazzo.

“Nuestra intención es que la guía se convierta en un puente entre la industria y la sociedad. La carne argentina es mucho más que el asado de los domingos: es trabajo, es tecnología, es valor agregado y es futuro”, agregó Benassi.

Desde la organización se destacó que el encuentro fue una valiosa instancia de integración entre la industria frigorífica, los productores y las fuerzas vivas de la región.

Asimismo, los impulsores adelantaron que la iniciativa se replicará en otras localidades donde UNICA tiene presencia.

“Vamos a llevar esta experiencia a cada comunidad en la que trabajamos, como un vehículo de extensión que proyecte el orgullo de nuestra industria en la generación de valor y bienestar”, subrayó Benassi.