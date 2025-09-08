Javier Milei reconoció errores pero «no se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno»

El presidente Javier Milei aceptó la “clara derrota” de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este domingo, pero aclaró que “no se retrocede ni un milímetro” en las políticas de gobierno. Es más, se van a “acelerar y profundizar más”.

Por ello, en su alocución de poco más de seis minutos, Milei anunció: “Si hemos cometido errores en lo político, los vamos a internalizar, los vamos a procesar, vamos a modificar las acciones y vamos a hacer cada vez mejor para tener un mejor resultado el 26 de octubre. Porque como decía (Winston) Churchill, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje para continuar. Y nosotros vamos a continuar abrazando las ideas de la libertad, porque vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente”.

Y cerró: “Porque como hemos dicho en la campaña, o La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Y nuestro compromiso por hacer grande a la Argentina nuevamente no se negocia. Muchísimas gracias y todos a trabajar mañana que hay que sacar un país adelante. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias a todos”.

“Todo el aparato peronista”

En su análisis de la elección, el presidente Javier Milei habló de “techos” y “pisos”. “Cuando uno mira estos resultados que por ahora se están surgiendo (dijo pasadas las 10 de la noche), lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva. Es decir, ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente y, por lo tanto, tal como veníamos señalando recurrentemente, este iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos”.

Según Milei, “ellos (el peronismo) han hecho la mejor de las elecciones que pudieran hacer posible porque estaban en juego sus cargos y sus distritos. Por lo tanto, este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, a medida que vayamos completando todos los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y, naturalmente, eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir”.

“No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores”, dijo Milei.