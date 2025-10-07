IPCVA y el desafío de llevar el producto carne vacuna a distintos paladares

La 128º Expo Rural de 9 de Julio tuvo durante su primer dia la Jornada Ganadera donde tal como compartieramos fue escenario para exhibir como le impacta a la ganaderia la inundacion del distrito. Pero tambien fue propicio para conocer los desafios que tiene la cadena ganadera tanto en los mercados como en lo social, y eso lo explico muy bien la Lic. Eugenia Brusca, analista económico y responsable de marketing en IPCVA, quien diserto en la Expo de 9 de Julio

Durante su charla se conoció el intenso trabajo de promoción tanto interno como externo para llegar a distintos paladares con el sabor y calidad de la Carne Vacuna Argentina