IPCVA, tuvo año 2025 intenso por donde se lo mire

El Instituto de Promoción de Carne Vacuna – IPCVA- dio a conocer un balance de lo que fue el trabajo a lo largo del año con un intenso trabajo tanto en lo interno con distintas jornadas en el país, como los Puntos de Encuentros con Jóvenes, capacitaciones a productores, participación en ferias, exposiciones, Jornadas a Campo y ser parte de eventos como el Cosquín Rock o eventos deportivos como los reciente en el denominado «Saucony», El Cruce en Villa La Angostura y en Bariloche UTMB, donde se sumaron miles de competidores, un 50% de ellos provenientes de otros paises.

El presidente del IPCVA, Georges Breistschmitt, junto a los consejeros del Instituto, Ulises Forte (FAA), Carlos Odriozola (SRA), Jorge Grimberg (CRA) y Mario Ravetino (Consorcio ABC), vice presidente del ente, brindaron detalles del trabajo realizado este año, que también demando participar en cuatro ferias internacionales promocionando la carne argentina, presentar ante la comunidad europea, en como produce carne argentina sin desforestación, y la defensa ante el gobierno de China, ante la salvaguardia, que busca imponer el país asiático a los exportadores de carne, entre ellos Argentina.