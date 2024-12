IOMA y FEMEBA tendrían un acuerdo verbal para retomar la atención en la provincia

El extenso conflicto entre el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Federación que nuclea a los médicos de la Provincia (FEMEBA) podría llegar a su fin si se concreta un principio de acuerdo que las partes habrían alcanzado para retomar la atención en toda la provincia.

Desde hace tres meses a esta parte, la mutual que preside Homero Giles había decidido prescindir de los servicios de la entidad en una veintena de municipios a partir de la denuncias de afiliados por «cobros indebidos» o «copagos» y de presuntas «retenciones» en los pagos a los profesionales que no llegaban a los médicos de forma inmediata.

Pero la ruptura de convenio no vino aparejada con acuerdos ya cerrados y miles de afiliados a la mutual se encontraron de un día para el otro sin atención de sus médicos o con prestaciones muy reducidas (en muchos casos debían abonar 25 mil pesos por una consulta promedio).

Pese a la extensión del conflicto y la necesidad de muchos médicos de trabajar para IOMA, solo hubo acuerdos en apenas un puñado de los 20 municipios afectados (comprenden la región Junín y Olavarría). En Junín y Chacabuco hubo un convenio directo con los círculos médicos y en Navarro con el municipio local, lo que derivó en numerosas protestas de vecinos y dejó contra las cuerdas al intendente Facundo Diz.

En muchos de las comunas, afiliados se autoconvocaron y realizaron numerosas acciones para manifestar el descontento y pedir la restitución de la atención. En las últimas horas, también prosperó una primera cautelar en favor de abonados de la mutual lo que abrió la puerta a la judicialización y la posibilidad de amparos masivos.

Un «acuerdo verbal» entre IOMA y FEMEBA que podría poner fin a una extensa pelea

Aunque no hay confirmaciones oficiales, fuentes cercanas a la negociación entre FEMEBA y el IOMA reconocen avances y hasta mencionan un acuerdo verbal, algo que también comenzó a circular en un documento interno que se distribuyó entre miembros de la entidad profesional.

«Si bien la información refleja la realidad, no tiene la solidez y el respaldo suficiente para su difusión masiva ya que no se ha acordado un nuevo convenio» explicaron en la nota, al tiempo que pedían «reserva» hasta tanto «se logre un acuerdo final» consigna la circular.

En esa línea, una fuente ligada a los prestadores médicos advirtió que «todavía no hay nada firmado» y que «existe una propuesta de IOMA pero no está rubricada y faltan aún puntos centrales sin resolver» explicó. «De momento aún no hay acuerdo» enfatizó.

En caso de concretarse, el entendimiento incluiría dar marcha atrás con la rescisión de los convenios en al menos los 16 municipios que aún se encuentran a la deriva.

