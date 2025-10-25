Investigan si un rayo mató a joven bombero en Pedernales

La localidad de Pedernales se encuentra sumida en un profundo dolor tras el inesperado fallecimiento de Damián Castellani, un joven bombero voluntario de 32 años. Su cuerpo fue hallado sin vida en una calle del pueblo en las últimas horas, generando conmoción en toda la comunidad.

Según se informó, Castellani fue encontrado tendido en una de las vías públicas. Tras el aviso, se convocó de inmediato a los Bomberos Voluntarios de Pedernales, quienes al llegar al lugar constataron que el joven ya no presentaba signos vitales.

A raíz del deceso, tomó intervención la Policía y la Justicia dispuso la realización de la operación de autopsia. El objetivo primordial es determinar fehacientemente las causas de la muerte, ya que en el momento del hallazgo, el pueblo era azotado por una fuerte tormenta eléctrica.

En este contexto, no se descarta la posibilidad de que el fallecimiento se haya producido por el alcance de un rayo, aunque también se evalúan causas naturales. Serán los resultados periciales los que confirmen la causa exacta de la trágica pérdida.

La noticia ha generado una ola de pesar que trasciende el cuartel local. Damián formaba parte del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Pedernales, al igual que su madre, lo que agrava aún más la dolorosa situación para la familia Castellani.

Diversos cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires han expresado su solidaridad y acompañamiento a la familia y a la institución a través de comunicados y mensajes difundidos, manifestando su respeto y apoyo ante esta irreparable pérdida que enluta a toda la comunidad bomberil.