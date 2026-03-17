Investigan el robo de vacunos en un campo de Olavarría

Según se explicó, el último recuento se había realizado el 14 de noviembre de 2025. Al verificar nuevamente el ganado el pasado 2 de marzo, se constató la faltante de 311 vacas y 200 terneros, lo que motivó la intervención policial y judicial.

En ese sentido, Personal Policial que se constituyó en el lugar realizó un relevamiento del campo y detectó alrededor de 40 cueros de vacunos, sin otros restos, lo que indicaría maniobras de faena clandestina. Además, a partir de testimonios recolectados, se estableció la existencia de movimientos recientes de venta de animales, dato que forma parte de la investigación en curso.

Posteriormente y con intervención de la UFI Nº 11 de Azul, se solicitaron órdenes de allanamiento que posteriormente fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías Nº 1 a cargo de la jueza María Gabriela San Román.

Durante los procedimientos, realizados con colaboración del Comando de Patrulla Rural de Azul, se secuestraron teléfonos celulares, cuadernos y papeles con anotaciones vinculadas al pesaje y venta de animales. Además, se incautaron dos armas de fuego tipo carabina, sin documentación, lo que derivó en actuaciones paralelas por tenencia ilegal de arma de fuego, con intervención de la UFI Nº 7.

En uno de los predios inspeccionados se hallaron 50 vacas con orificios compatibles con disparos de arma de fuego, además de herramientas utilizadas para la faena como malacate, sierras y cuchillos. También se detectó un sector utilizado como “cementerio” de animales, donde se observaron más de cien restos de vacunos.

Posteriormente, durante un nuevo relevamiento en el establecimiento “Don Serapio”, se llevó a cabo un recuento de hacienda y un reconocimiento del terreno, donde se encontraron 243 cráneos de bovinos dispersos en el monte cercano al casco principal. De ellos, 61 presentaban orificios compatibles con disparos.

En el lugar también se secuestraron seis libretas con anotaciones sobre el control mensual de la hacienda. Los resultados fueron puestos en conocimiento de la fiscalía interviniente, a la espera de nuevas directivas en el marco de la investigación.

Fuente e imagen: LU32