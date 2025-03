Inundaciones vs. obras: Cinco productores rurales de 9 de Julio cuentan que pasa cuando no hay obras y trabajo, por lo que si se cobra

La asamblea de productores rurales que se dio el pasado jueves 27 en Sociedad Rural de 9 de Julio fue una clara fotografía de lo que pasa en el medio rural cuando las obras como reparación y mantención de la red vial, la limpieza de canales y el mantenimiento del alcantarillado, no se hace.

El “chacarero” no pide mucho, solo poder tener un camino transitable, en 9 de Julio, se dice que son más de 2.000 kms. de caminos de tierra, y por cierto la limpieza de canales. Si esto no está, se calienta hasta la muletilla, y esto lo expresaron muy bien en la muletilla, así lo manifiesta el Documento emitido por Sociedad Rural y que se puede leer aquí: Documento de Asamblea de productores rurales en Sociedad Rural 9 de Julio

Desde El Regional Digital dialogamos con cinco productores rurales de distintos puntos del partido: zona Corbet, Patricios, La Niña y Fauzon, todos manifestaron un punto en común, no tener caminos para sacar la producción y el agua que no escurre como debiera hacerlo.

Los Pamperos: El impacto de obras o canales clandestinos

El Ing. Agr. Guillermo Anderson, encargado de Establecimiento Los Pamperos en Corbet, conto a este Portal que en tres meses lleva contabilizad más de 800 mms. a lo que se suma le agua que proviene de Ordoqui y Hortensia (Cs. Casares), y parte del distrito de Henderson.

Esto se da por canales que se han hecho clandestinos, y este año hicieron un cambio ahí en lo que es “la Carolina”, sobre Carlos Casares, un alteo y pusieron tubos, que derivaba el agua y la desvía, una parte para la zona de Corbet, y la otra parte viene por atrás de la vía. Hicieron todo un terraplén, entonces, lo que es de la parte de la vía a la izquierda, la retiene la Ruta 65, casi no va, va muy poca agua, explico un poco resignado por lo que sucede y compartió imágenes.

El otro curso de agua que se generó pasa por Los Pamperos, Santa Elena de Corbet, Madreselva, Aramburu, y de ahí cruza la Ruta 65. Pero es muchísima el agua que viene, mucha más de la que puede sacar el canal que tenemos ahí, que pasa entre los campos de la zona de Corbet, explico.

Esta situación genera, según Anderson, está todo cortado dentro del campo, no tengo salida para nada, tengo que mover hacienda, y no sé ni por dónde voy a salir con toda la ternerada porque todo lo planificado se terminó borrando. No tengo verdeo y no hay pastura. Esa situación también termina anegando caminos de acceso al campo.

Para graficar la situación que se enfrenta en Los Pamperos, Guillermo Anderson estimo que hoy el campo está en un 70% cubierto por agua. Ya se empezaron a amarillar las hojas del cultivo de soja, afecta los maíces nos ves, el sorgo granífero que si bien no se ve lo amarillento pero está en un 60-70% seguramente bajo de agua”, puntualizo.

La Victoria: el camino tiene casi medio metro da agua

En el Tambo La Victoria en el cuartel 3, la situación de falta de camino y la no limpieza de canales, dicen que los complica. Su propietario Miguel Zappa, dijo “estamos muy complicados. Mi hijo hace varios días que viene hablando con Juan Pablo (Boufflet) y no le da solución. Se demoró mucho a la máquina, pues dice que no tenía máquina, por lo que estamos expuestos a la deriva, remarco.

Por la zona pasa el Arroyo del Gato (el ultimo canal habilitado que hizo Hidráulica provincial hace más de 10 años), que viene desde la Laguna de la Vista Alegre, de allí se desprenden cinco canales, La Muñeca, de Morea, de Muhlcay viene otro, de la Ruta 65, de lo de Marsico, desembocan en esa laguna. se hicieron los puentes y está todo bien. Pero el canal va full y el tema ahora son las calles, que no se pueden ir por el camino frente a la bajada de Dennehy, ni por el camino de Los Seis, que si bien es transitable, pero conecta con el camino Los Sauces y esta con agua.

Según Zappa, el agua ya tiene casi medio metro de altura, el transporte de leche ya no quiere entrar más y le dijeron a mi hijo que lleve la leche a la Ruta, para que ello sea posible se cuenta con un tanque de 6.000 litros de acero inoxidable, para llevarlo, lo hacemos con tractor (rompe más el camino), tenemos que hacer dos viajes. Zappa conto que las vacas hay que ordeñarlas todos los días, porque se perjudican, conto el tambero nuevejuliense.

Zappa no encuentra explicación, ni solución y si bien por ahora, dice que pueden salir de manera limitada con lo producido, el ingreso de insumos se complica cada vez más, los camiones se encajan (ver foto), y agrego que si llega a darse de no poder sacar la leche, advirtió que tendría que tirarla, ya que por el bienestar de la vaca, se la debe ordeñar, recordó.

Por su parte, su hijo, quien esta al frente de la producción en la empresa, tras el reclamo insistente, ahora hay una maquina que llego a trabajar, se puso escombro pero luego de las lluvias, hubo unos 15 días de seca que pudo haberse hecho un buen trabajo, dijo. En estos días estamos yendo a sacar a quienes se encajan, esto porque el agua sale de los campo y va a la calle, comento.

Las Chúcaras: El Camino es un mar de agua

Cercano al Tambo La Victoria, está el establecimiento Las Chúcaras, en el cuartel 2, coincidió con su vecino Zappa, la situación es complicada en la bajada El Sauce esta con mucha agua y en dirección a Comodoro Py para llegar al establecimiento es un mar de agua, aseguro Ignacio Conde, encargado del establecimiento.

Al igual que otros productores, hemos llamado a las autoridades municipales para dar una solución y si bien comprometieron solucionarlo, pero por ahora no la vemos”, dijo.

La situación en el Cuartel 2 se da por las lluvias, y según Conde antes de las lluvias no se ha hecho nada tanto en limpieza como mantenimiento de alcantarillas y caminos, y cuando llueve de manera de importante, en nuestro casi 900 mms. en lo que va del año, se anega todo, ya que el agua no tiene salida, aseguro.

En cuanto al establecimiento no tiene problemas de agua, salvo los bajos, nuestro problema y de los vecinos, es que no tenemos caminos para transitar, ahora se nos viene la cosecha y los caminos, detonados, remarco el trabajador rural.

La Niña: La dificultad por falta de camino para sacar la producción

En cercanías de La Niña, el productor agropecuario Eduardo Gallo Llorente, dijo que también fue hablar con Juan Pablo Boufflet. Mi situación es tan complicada como otros productores al no tener camino por donde sacar la producción. En mi caso realizo producción de cerdos y en 20 días cuando lleguen al peso de 120/130 kilos, hay que sacarlos, dijo.

El cerdo, es distinto a la vaca que la podés arrear, en este caso hay que cargarlo en un camión, y en este momento no tenemos camino para sacarlos.

Estuve con el secretario de Obras Públicas, le manifesté el problema y hoy en la reunión de la Rural también le pedí a la Rural que haga lo posible para que esos casos puntuales, pidió.

Según Gallo Llorente, los tambos y los cerdos es una situación más complicada, que el productor agrícola.

Gallo Llorente tiene una producción de mil cerdos, ya que, al contar con maíz propio, le da valor agregado al mismo, conto en dialogo con El Regional Digital.

La Aurora: el camino no es muy difícil acomodarlo

Desde La Niña, nos trasladamos a Fauzon, en Estancia La Aurora, su encargado, Mario Cejas, quien detallo que el establecimiento está a unos 8 kms. de ruta 65, de los cuales 7 kms. tienen agua arriba y aseguro que no es muy difícil acomodarlo. Reclamamos al municipio, pero creo que no tiene los medios para actuar, para reparar lo que no es tan difícil, lamento.

Cejas señalo que, si bien por el lugar pasa un transporte de leche a un tambo vecino, asegura “yo ya la viví varias veces y como se dijo acá en la Sociedad rural, siempre alguien te miente”.

En La Aurora se realiza agricultura y ganadería, se está a punto de iniciar la cosecha y las maquinas tienen que ingresar y yo no sé si podrán hacerlo, aseguro. En cuanto a ganadería han podido reacomodarla, dijo.