SE RECUERDAN VENCIMIENTOS DE TASAS MUNICIPALES
La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Oficina de Ingresos Públicos, recuerda a los vecinos los próximos vencimientos de tasas municipales, correspondientes al mes de mayo:
Cronograma de vencimientos:
8 de mayo:
Patente de Rodados
15 de mayo:
Servicios Urbanos
Servicios Sanitarios
La Oficina de Ingresos públicos recomienda abonar los pagos al vencimiento para evitar intereses y multas. Tener las tasas y contribuciones al día mejora la calidad de los servicios públicos.
Ante cualquier consulta o para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 2317-621234.
Foto portada IA
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