Ruta nacional 5: Colisión fatal entre entre un automóvil y camión

A las 19:28 horas de la tarde de hoy martes 5 se alerto a los medios de emergencia a raíz de un nuevo siniestro vial sobre ruta 5 en jurisdicción del partido de Suipacha.

El evento ocurrió a la altura del kilómetro 136,100 cuando un automóvil Audi A4 ,color gris oscuro, dominio IAJ418 ,que circulaba en sentido Suipacha-Chivilcoy , conducido por Juan Carlos Falappa , de 82 años, domiciliado en Bragado quien en aparentemente maniobra de sobrepaso a alta velocidad invade la mano contraria impactando en forma frontal, con un camion Fiat 619 ,color blanco , dominio UZO006 con acoplado cargado con soja a granel, que circulaba en sentido contrario, es decir desde Chivilcoy hacia Suipacha, conducido por Alejandro Koeinig, de 31 años , domiciliado en 25 de Mayo.

Luego de la violenta colisión, ambos rodados finalizan en la zona de prestamo de la mano Chivilcoy-Suipacha, dónde el camión vuelca en forma total quedando su conductor atrapado dentro de la cabina, siendo rescatado por personal de bomberos y derivado al hospital municipal de Suipacha Esteban Iribarne, en cuanto al único ocupante del auto, el mismo pierde la vida en forma instantánea , debiendo los servidores públicos utilizar herramientas de corte para poder retirar el cuerpo sin vida del habitaculo destruido del vehículo.

El joven chofer del camión, luego de las evaluaciones de rigor fue dado de alta sin lesiones.

El tránsito de la ruta estuvo interrumpido durante las tareas rescate y pericias, y con tránsito asistido durante horas posteriores.

Intervino Bomberos Voluntarios, Policía Comunal de Suipacha, Policía Vial Chivilcoy, Policía Científica Mercedes y personal del consecionario vial Corredores Viales.

Fuente e imagen: Jorge Oscar Larsala