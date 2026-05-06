Apoyo electoral: María José Gentile participo de una reunión en el Ministerio del Interior

La Jefa Comunal del partido de 9 de Julio, Maria Jose Gentile fue parte este martes 5 de una reunión política junto a otros intendentes PRO y legisladores del partido, con el Ministro del Interior, del gobierno argentino, Diego Santilli, donde dentro de los temas de agenda abordados, se hizo mención de un trabajo político entre la Libertad Avanza, el PRO y el Radicalismo, de cara a las elecciones que se darán en el año 2027.

«Estoy convencido de que vamos a trabajar en conjunto. Con Cristian, con Sebastián Pareja y con el radicalismo «, dijo Santilli a lo que lanzó un mensaje de apertura electoral para el año próximo: vamos a trabajar en conjunto para sacar al kirchnerismo de la provincia”.

En el encuentro hubo mayoría de alcaldes y en la agenda estuvo la situación de las comunas, cuyas dificultades atribuyeron a la gestión de Axel Kicillof. “La provincia no aguanta más la gestión que lleva adelante Kicillof, que ha empeorado todas las variables”, dijo Ritondo, según se comunicó oficialmente.

Uno de los objetivos del encuentro fue limar asperezas en la convivencia de los alcaldes PRO con concejales libertarios para evitar ruidos de gestión. “Tenemos que sostener el rumbo del Presidente Milei. Los argentinos han hecho un esfuerzo enorme. No tenemos que volver atrás”, dijo Santilli.

En la agenda también se incluyó la situación de gestión de las comunas, en muchas de las cuales hay parálisis de obras y pagos atrasados. El ministro del Interior, que tiene a su cargo tomó nota de los planteos, que también atañen al ministro de Economía, Luis Caputo.