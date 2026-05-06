Aero Club 9 de Julio: Nuevo piloto de Planeador
Desde el Aero Club Nueve de Julio hicieron publico que en los últimos días recibió su diploma como piloto de planeador, Sebastian Magriños, quien estuvo tomando el curso en la entidad aeronautica local, y en la parte final se conto con un Inspector del ANAC.
En sus redes sociales, el Aero Club manifesto, Estamos muy orgullosos de presentar a nuestro nuevo piloto, Sebastian Magariños! @sebamaga
Es un honor muy grande y una alegría inmensa ver a nuestros alumnos llegando al final de su curso y obtener oficialmente la licencia de pilotos de planeador».
En ese orden el Aero Club 9 de Julio, agradecio a Sergio Contardi, inspector de ANAC, quien se hizo presente y fue el responsable de tomar dichos exámenes, además de a nuestros queridos instructores, y remolcadores quienes hacen posible todo esto.
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