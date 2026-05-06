Aero Club 9 de Julio: Nuevo piloto de Planeador

Desde el Aero Club Nueve de Julio hicieron publico que en los últimos días recibió su diploma como piloto de planeador, Sebastian Magriños, quien estuvo tomando el curso en la entidad aeronautica local, y en la parte final se conto con un Inspector del ANAC.

En sus redes sociales, el Aero Club manifesto, Estamos muy orgullosos de presentar a nuestro nuevo piloto, Sebastian Magariños! @sebamaga