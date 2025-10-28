Inundaciones: La localidad de Morea prácticamente aislada

Las lluvias que se generaron los días jueves 23 y viernes 24 generaron un importante cumulo de agua en superficie, producto esto ya de la gran masa de agua que se viene dando desde marzo de este año, lo que viene generando serios problemas de transitabilidad, además de que no se puede estar produciendo.

Precisamente en la localidad de Morea, se vio impactada por esta ultima lluvia, ya que los mas de 70 mms. de la zona anegaron el único camino que tienen para llegar a Dudignac y de allí a la ciudad cabecera. El día sábado hombres del Ejercito Argentino conjuntamente con personal del Correo Argentino, que debían llevar las urnas para la elección del día domingo 26, debieron hacer un recorrido de 170 kms para llegar a Morea, debido a la presencia de agua en el denominado camino real que une Dudignac-Morea, ya que el mismo se corto por un largo trayecto y no daba seguridad transitar por el mismo.

Lo mismo le paso a algunos espacios políticos que tenían que llevar documentación a sus fiscales en Morea y también tuvieron que llegar a Morea a través de Bragado, 25 de Mayo, Del Valle y luego llegar a la localidad del sud este del partido de 9 de Julio.

Varios vecinos han hecho publico a El Regional Digital su preocupación por la situación, ante posibles casos de atención en la salud y demás casos primarios que ellos tienen que realizar.