Inundaciones en 9 de Julio: el desafío de volver a producir

Tras meses de exceso hídrico, la campaña 2025/26 llega con un manejo mucho más costoso y ajustado. “No poder aplicar herbicidas residuales a tiempo encareció el control de malezas. Hoy los tratamientos de rescate rondan los 40 dólares por hectárea y, aún así, los resultados son menos eficaces”, explica el asesor Emanuel Ieno.

En muchos casos, la única opción fue realizar doble golpe químico para limpiar las lomas y habilitar la siembra tardía de soja o maíz. “Los lotes que se pudieron mantener limpios fue gracias a aplicaciones aéreas o con drones, porque las pulverizadoras terrestres directamente no podían entrar”, señala.

En ese contexto, el dron se impone frente al avión. “El avión pierde eficiencia cuando los lotes están recortados y anegados, porque no se puede hacer una pasada pareja; en cambio, el dron permite trabajar con precisión sobre los sectores aislados y sin desperdiciar producto”, detalla Ieno.

Aunque la oferta aún es limitada en la región, la demanda crece. “Los drones se están usando cada vez más para barbechos intermedios y rescates de malezas en lotes inaccesibles. Son más lentos, pero mucho más efectivos donde no hay acceso terrestre”, coincide María Carolina Fritz.

La fertilización también se ve condicionada. “Ya no podemos usar tolvas grandes ni fertilizantes a granel en cabeceras, porque las máquinas se encajan. Estamos regulando las sembradoras para aplicar entre 20 y 30 kilos por hectárea con granulados, buscando eficiencia y sin pasarnos en dosis”, explica Fritz.

La pérdida de nutrientes por lavado y la imposibilidad de hacer voleo anticipado dejan a los suelos con bajos niveles de nitrógeno, obligando a ajustar la estrategia con dosis mínimas y priorizando sectores altos. “Es un año donde se apunta más a empatar que a ganar, pero la clave está en adaptarse y no perder la oportunidad de sembrar”, resume Ieno.