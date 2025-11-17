Inundaciones: 9 de Julio se va equipando, además de otros equipos viales, llego apoyo de maquinas del Ejercito Argentino

Poco a poco las labores organizadas de fortalecer caminos rurales va dando su resultado, esto a partir de la Mesa de Emergencia que se da en el municipio de 9 de Julio junto a entidades rurales, referentes de los cuarteles, Municipio, provincia y nacion.

Producto de esa organización consensuada, con la llegada del gobierno nacional que anuncio ayudas, estas a lo largo de la semana se fueron sumando, según comento en Radio Amanecer, durante el programa Acontecer Rural, el Secretario de Obras Publicas, Juan Pablo Boufflet.

El funcionario municipal dijo que nosotros ya teníamos gestionando ante provincia, y un trabajo que se da desde septiembre con maquinas aquí, se nos sumó ahora unos 15 días antes de los anuncios, una retr excavadora y un camión volcador. Después del anuncio y la visita de la ministra y demás funcionarios, se empezaron reuniones, se empezaron a activar un poco de cosas, hoy ya contamos con un camión volcador más, con un camión carretón y también con dos moto niveladoras desde nación. Mientras que este sábado llego al distrito por parte del Ejercito Argentino, una retro excavadora, un camión y una pala frontal», informo.

En cuanto al trabajo ya se termino el trabajo en La Niña, y este lunes se inicio el trabajo en Dudignac, en un cuadrante que va desde el camino de la feria, el bajo Otonello, camino del medio y bajada de Santas Unzue desde la escuelita.

Boufflet reconoció que en La Niña llevo mas de lo pensado, ya que cuesta mantenerlo, ya que se da mucho transito pesado y cuesta mantenerlo, de alli que se lo tuvo un par de días mas. Además un equipo va a comenzar a trabajar detrás de 12 de Octubre, en la medida que los caminos se los pueda salvar. Tambien el foco esta en poder fortalecer el camino Dudignac-Morea.

En otro orden informo que en ruta 70, una retro excavadora (provincia) que se la tenia cerca de Dennhey con trabajos, ya termino y ya esta ultima semana comenzó con los trabajos entre ruta 65 y El Tejar. Empezó a hacer la limpieza del desagüe natural que tiene ahí entre el camino y la vía.

Para el titular de la cartera de obras publicas, los días con mayor luz solar y casi llegando al verano, esto permite ganar mas tiempo dijo, confiando en que el clima colabore.

Por ultimo dijo que este ultimo jueves junto a Martin Guerra de la AFE recorrieron algunas zonas, por lo que se va a seguir planificando, en las mesa de laburo y distribuyendo bien los trabajos.