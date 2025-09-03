Inundación: Productores rurales de 9 de Julio cuestionaron la falta de respuestas concretas al ministro de Desarrollo Agrario y acordaron una mesa de trabajo

En el marco de la crítica situación hídrica que atraviesa el Partido de 9 de Julio, donde días atrás la Jefa Comunal, María José Gentile, había advertido que una 200.000 hectáreas se encuentran bajo agua, coincidiendo esto con lo que ya habían advertido, hace 15 días entidades como INTA, el Circulo de Ingenieros Agrónomos, Regional Aapresid 9 de Julio-Casares y Sociedad Rural de 9 de Julio, lo que estaría afectando la próxima siembra de cultivos de verano; hoy martes mantuvo una reunión con el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, Javier Rodríguez, quien llegó a la ciudad para reunirse con la Intendente, representantes de Sociedad Rural de 9 de Julio, productores, el Círculo de Ingenieros Agrónomos de 9 de Julio y el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky.

Cuestionamientos y se acordó una mesa de trabajo conjunta.

Luego de una reunión entre los actores mencionados, donde los productores rurales cuestionaron al ministro y sus funcionarios la falta de respuestas concretas, desde que se comenzó a sufrir el flagelo de inundaciones, Gentile y Rodríguez brindaron una conferencia de prensa en donde comentaron las distintas alternativas analizadas y los pasos a seguir. “Venimos trabajando desde hace meses con el Ministerio, pero hoy es importante contar con la presencia del ministro Rodríguez en el territorio. Esta emergencia hídrica requiere una respuesta articulada y el compromiso de todos los niveles del Estado”, indicó en primer término la Intendente.

El Ministro, por su parte, mencionó que “el registro de precipitaciones por encima de las medidas históricas generó un escenario de inundación muy complejo”. A su vez, destacó el compromiso del gobierno provincial, ya que “desde marzo está vigente la emergencia agropecuaria en este distrito, y se han destinado recursos específicos a través de Vialidad Provincial e Hidráulica”, y añadió: “sin embargo, entendemos que la situación se agravó y requiere profundizar el trabajo conjunto”, dijo.

Rodríguez también se refirió al Plan Maestro de la Cuenca del Salado, destacando que la provincia continúa avanzando con licitaciones y obras, pese a que la Nación frenó las obras desde diciembre de 2023. “Estas obras son fundamentales y la Provincia le viene reclamando a la Nación para que avance con esto, porque tiene los fondos para hacerlo”. En realidad no se frenan obras, sino que hay un dinero de mas de 175 mil millones de pesos en un fideicomiso destinado para esto y la cartera nacional de economía no libera ese fondo.

Tambien el funcionario de la cartera agrícola se refirió a que el gobierno provincial a declarado la emergencia que solicitan los productores, aunque lamento que «esto no esta teniendo acompañamiento del gobierno nacional, donde hasta la fecha no se ha homologado, atraves de la ley de emergencia nacional, en materia impositiva y que es tan importante para el productor, ya que es una herramienta para palear ante la situación que enfrentan», dijo.

Para finalizar, Gentile destacó que “esta gestión viene trabajando de forma coordinada con la Sociedad Rural y le solicitamos al Ministro sumar los equipos técnicos a esta mesa de trabajo junto con Hidráulica. También invitamos a distintos productores y asociaciones que estén por fuera de la Sociedad Rural”.

Consultado el ministro acerca de una primera reunión que mantuvo con integrantes de la Filial 9 de Julio de Federación Agraria Argentina y el representante de Coninagro, también participo un Delegado de SRA, donde al igual que la intendente, dijo que les pedí que trabajen de manera conjunta. Una fuente que asistió a la reunión en el Salón Blanco, informo a El Regional Digital, que los productores cuestionaron al ministro por proceder con dos reuniones distintas y de un mismo tenor, señalo.