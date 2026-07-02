Inseguridad: Vecinos de El Provincial esperaban ser escuchados por funcionarios municipales y de Policía, y estos no se presentaron

Tal como informáramos en edición anterior, en la fría noche de este miércoles 1 de julio iba a darse una reunión entre vecinos de la localidad de El Provincial por hechos de inseguridad que están sufriendo y que se acrecientas, y donde pretendían que funcionarios municipales y de Policía Comunal los escucharan y den una respuesta a lo que les preocupa en materia de falta de seguridad.

Unos 60 vecinos se reunieron en la sede del Club 18 de Octubre, donde participo la Delegada municipal, Candela Sparano, y para sorpresa de los vecinos, esta les informo que los funcionarios no iban a participar de la reunión. Según se escuchó adujeron distintos argumentos, pero, en definitiva, desde el área municipal estaban molestos por los vecinos habían presentado una nota ante el Concejo Deliberante. Es una tomada de pelo, protesto un vecino de El Provincial.

Lo cierto, que los vecinos uno a uno iban exponiendo lo que están padeciendo como robos en distintas viviendas, intento de ingreso a viviendas, disparos de arma de fuego, roturas de vidrio en el Club y en la Cancha de Futbol, personas sospechosas que merodean en la noche, ayudado esto por la falta de iluminación en las calles, a lo que se escuchó: “Los delitos de robos ya están pasando el límite” aseguro una vecina.

Un pueblo con mas de mil habitantes y sin presencia policial

En El Provincial según el ultimo censo poblacional, la localidad cuenta con mas de 1.000 habitantes (1.088), lo que convierte al pueblo en el tercer centro urbano con mayor cantidad de vecinos del distrito, y en los últimos 10/15 días vienen sufriendo algún hecho delictivo, de manera diaria y esto los ha movilizados.

La localidad no cuenta con policía que brinde vigilancia al pueblo. El ultimo efectivo policial que se designo fue en el 2014 cuando se restauro el la vivienda donde se funcionaba como sede policial. Y para el 2019 la vivienda hubo que restaurarla nuevamente por ya había sido abandonada al no haber uso policial.

Los vecinos con tono de respeto fueron haciendo consultas a la Delegada municipal sobre la situación, a lo que esta puntualizo, “casi no hay respuestas”. Sin embargo, las denuncias por distintos hechos están radicadas, no son inventos coincidían, a lo que agregaron, “queremos vivir tranquilos”.

Otro aspecto que coincidieron los vecinos, las personas que están cometiendo estos delitos no son de aquí, aseguraron. En el pueblo hay muchas casas quintas para esta época deshabitadas. Además, la gente del pueblo trabaja en la ciudad, y la preocupación de no saber con qué se van a encontrar cuando vuelvan.

El sábado 27 se reunieron, eran unos pocos vecinos 15/20. Este miércoles se triplicaron.

Entre los vecinos fueron hilvanando acciones entre ello surgió enviar una nota a la Súper Intendencia de Policía Zona Oeste II con asiento en Pehuajo. Se presentarán el 16/07 a la Sesion del Concejo Deliberante donde se tratará un proyecto ya ingresado de la Libertad Avanza, que solicita efectivos de policía en el lugar, restauración de la Posta de Seguridad y móvil policial.

Tambien se están organizando para protegerse en una comunicación continua y donde observan algo sospechoso, se auto avisan por medio de un grupo de WhatsApp que organizaron.

Queremos que nos escuchen

En dialogo de El Regional Digital con integrantes de la Sociedad de Fomento de El Provincial, sus integrantes coincidieron que «esto ya viene desde el 2021, pero en este último tiempo se ha acrecentado y nos preocupa mucho», señalaron.

Hoy vinimos pensando que nos iban a escuchar y lamentable, la cúpula de Seguridad o la Intendente no vinieron a escucharnos. Nadie se hizo presente, subrayaron.

Según los interlocutores de la Sociedad de Fomento, hoy hay viviendas en todo el pueblo. La población creció mucho sin un efectivo policial. La gente sigue cazando como en la época de antes. Andan con carabinas o con aire comprimido, cazan liebre, perdiz, que está todo bien, pero hay gente ahora viviendo y es muy peligroso. Cuando llamamos, los efectivos policiales no vienen”, cuestionaron.

Saben que hay deficiencia en la fuerza de Policía en 9 de Julio en cuanto a la falta de efectivos policiales, móviles y recursos, pero quieren quedarse con ello, exigen una respuesta. Queremos que nos escuchen», adujeron y agregaron que les fue informado que en próximos días van a llamarlos para reunirse.

De la Redacción: Sin duda el gesto hubiese sido muy bueno por parte de las autoridades para con los vecinos.