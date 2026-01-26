Inscripciones abiertas: La Dirección de Educación recuerda que se cursara la diplomatura en Gestión Industrial

La Municipalidad de Nueve de Julio incorporó, a través del Programa Puentes, la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial de la Universidad Nacional de General Sarmiento, una propuesta de formación universitaria corta, práctica y orientada a fortalecer el desarrollo productivo local. Esta Diplomatura ya tiene abierta sus inscripciones y se suma a la oferta académica con altas expectativas y el aval de varios actores del sector productivo del Partido.

La nueva diplomatura está destinada a personas con estudios secundarios completos o con certificación laboral que manifiesten interés en el campo de la administración y la gestión industrial, así como a profesionales de la ingeniería, la administración y el diseño industrial, directivos, mandos medios, emprendedores, empresarios y personal de PyMEs industriales. También está orientada a quienes deseen formarse en la gestión de procesos productivos y la mejora de la eficiencia industrial.

La cursada será de modalidad bimodal, combinando instancias presenciales y virtuales, y dará inicio en el mes de marzo. La sede para el dictado de clases presenciales y para realizar consultas administrativas será el Polo Socio Productivo San Cayetano, ubicado en la intersección de Libertad y Salta, con atención de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2317-610082, escribir al correo electrónico direduc9dejulio@gmail.com.

PARA PREINSCRIBIRTE, HACÉ CLIC AQUÍ. TENÉS TIEMPO HASTA EL 15 DE FEBRERO.

DETALLES Y CARACTERÍSTICAS

La diplomatura se estructura en siete módulos que abordan contenidos vinculados a la administración y gestión industrial, los procesos productivos, la organización de la producción, la gestión de la calidad, el rol de los mandos medios, los costos industriales y el desarrollo y evaluación de proyectos productivos, incorporando además herramientas de mejora continua y el uso de la inteligencia artificial aplicada a la industria.

Esta nueva propuesta académica se enmarca en el Programa Puentes, que tiene como objetivo ampliar el acceso a la educación universitaria en el interior bonaerense y acompañar la formación de recursos humanos calificados, fortaleciendo el entramado productivo y generando nuevas oportunidades de desarrollo para la comunidad de Nueve de Julio.