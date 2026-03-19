Inscripción abierta: Invitan a pymes provinciales a una Ronda de Negocios Multisectorial en 9 de Julio

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires junto al municipio de 9 de Julio, invita a representantes de pymes bonaerenses a participar de la 5ta Ronda de Negocios Multisectorial del año, el próximo 9 de abril, a partir de las 9:00hs, en el Polo Socio Productivo San Cayetano local (Libertad esquina Salta). La convocatoria cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio, informaron desde el ministerio de producción.

La convocatoria está abierta a empresas de todos los sectores: industriales, agroindustriales, comerciales, así como cooperativas, emprendimientos, y profesionales vinculados al mundo productivo. Las empresas interesadas en participar, con el objetivo de concretar nuevos negocios, ampliar su red de contactos y conocer distintas políticas provinciales de crédito, apoyo técnico, respaldo comercial y garantías para el financiamiento, deberán inscribirse en la plataforma web, ingresando en: gba.gob.ar/produccion/ronda_ de_negocios.

Para hacerlo, el sistema solicita la creación de un usuario en el portal y validar su correo electrónico. Luego, los representantes de cada pyme o emprendimiento deberán completar la información solicitada sobre su empresa. Cuando se haya completado el registro, podrán inscribirse para participar de la Ronda de Negocios 9 de Julio 2026. La inscripción es gratuita y estará disponible hasta el jueves 2 de abril. Allí encontrarán las instrucciones para seleccionar a las empresas con las que deseen reunirse, una vez completada la inscripción.