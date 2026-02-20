Innovación: Indecar lanzará en Expoagro una sembradora para maní, con diferentes configuraciones

Expoagro 2026, en el marco de sus 20 años de exposición será sin duda una gran caja de novedades en el mundo agro industrial del pais. Las empresas sorprenderán con innovación industriales y de servicios, promociones comerciales, otras buscando fortalecer la fidelidad de sus clientes.

En ese marco, por ejemplo la empresa Indecar, con base industrial en la ciudad bonaerense de Carmen de Areco, en sus objetivos de hacer crecer su expansión; sorprenda en Expoagro, ya que anuncio sobre la base de su tecnología en sembradoras y fertilizadoras, también llega con una maquina a cultivos de especialidad.

En este sentido, la compañía anunció que presentará en Expoagro su primera sembradora para maní. Se trata de una máquina que posee dos barras porta cuerpos de siembra y una tercera barra porta herramientas (barrerastrojo).

En cada barral porta cuerpos, van 12 cuerpos de siembra a 90 centímetros de distancia. Entre ambos barrales porta cuerpos terminan configurando a la sembradora en 24 líneas, que conforman surcos apareados a 20 centímetros, logrando una mejor eficiencia de implantación del cultivo. La máquina cuenta con un sistema de asistencia en la descarga que garantiza que cada semilla de maní, a pesar de su forma irregular y gran tamaño, salga del dosificador en forma individual y en el momento preciso», resaltaron desde la empresa.

Si bien fue diseñada especialmente para maní, uno de sus principales diferenciales es su versatilidad: la sembradora puede configurarse fácilmente a diferentes espaciamientos (52 cm, 70 cm y 35 cm), lo que permite adaptarla a otros cultivos, planteos agronómicos y zonas productivas. Como novedad, tambien incorpora una tolva de gran capacidad con sistema de dosificación neumática.

En Indecar explicaron que la sembradora tambien tiene incorporado las ventajas tecnológicas ya probadas en la línea Guerrera AutoSeed: como el ancho de transporte de 3,80 metros, el sistema Plant Force, monitor de siembra VAF, sistema hidráulico independiente y muy bajo requerimiento de mantenimiento. Una máquina más en su versión full que permite a los productores tener la sembradora más tecnológica del mercado para esta necesidad.

“Esta máquina fue pensada desde cero para el maní a partir del pedido concreto de una empresa internacional líder en la producción de este cultivo, que nos manifestó que necesitaba una solución técnica de alta precisión», sostuvo Matias Basualdo, gerente Comercial de Indecar, en dialogo con el programa Radial, Acontecer Rural por FM 102.7.

Logramos combinar nuestra experiencia en sembradoras de alto rendimiento con adaptaciones clave para este cultivo. Es una muestra de cómo la industria nacional puede responder con tecnología y calidad a demandas del comercio exterior”, señaló Basualdo.

Con este nuevo desarrollo, Indecar reafirma su compromiso con la innovación y su proyección internacional, respondiendo a las necesidades específicas de cada cliente con soluciones a medida.