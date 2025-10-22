Inicio su atención el CAPS de Barrio Alborada 1 de calle Alsina

En la jornada de hoy, miércoles 22 de octubre, quedó habilitado al público el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Barrio Alborada, ubicado sobre calle Alsina casi esquina Chacabuco; un nuevo ámbito para la atención de la salud, que reemplaza a la anterior salita ubicada en Heredia y Sarmiento, y que fuera inaugurado semanas atrás por la Intendente Municipal, María José Gentile; junto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, informaron desde el ente municipal.

El mismo cuenta con tres áreas: una destinada al ingreso de pacientes ambulatorios conectado con el sector de administración, para su posterior derivación; otra área con 6 consultorios, de los cuales 4 serán para atención general de médicos clínicos y pediatras, 1 consultorio odontológico con tres profesionales, y 1 consultorio ginecológico con tres profesionales de este rubro y dos obstetras; y la última, conformada por un Salón de Usos Múltiples, con escritorio y sanitario particular, conectado con la Administración a través de un hall público con Sala de Espera.

Asimismo es de destacar que se aplica la por primera vez en el distrito y en este CAPS la digitalización de la historia clínica y el servicio de ecografía abdominal.

“Estamos muy felices por este importante logro y muy agradecidas con la disposición del personal, que colaboró en gran manera con la mudanza de la anterior sala para establecernos en este nuevo espacio; el que de alguna manera se fusiona con la sala de Diamantina, que dejará de contar con atenciones de médicos clínicos y pediatras -los que atenderán en este nuevo espacio-, y continuará con las de los profesionales psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos y asistentes sociales; lo que se complementará próximamente con talleres de salud mental”, detalló la secretaria de Salud, Tamara Vázquez Lagorio. Informaron que el horario de atención es de 7 a 19 hs.