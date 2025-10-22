Inicio la 2da. Campaña de Vacunación antiaftosa en 9 de Julio: Recomendaciones de Funuesa ante la situación de inundación

Frente al inicio de la 2da. campaña de Vacunación y ante la situación de inundación que afecta al partido de Nueve de Julio, queremos expresar nuestra solidaridad con los productores que están atravesando dificultades.

Entendemos la urgencia de la situación pero debemos resaltar la importancia de mantener una alta cobertura vacunal contra la fiebre aftosa en nuestros campos. Por ello, solicitamos a los productores que puedan llegar a vacunar sus rodeos lo hagan lo antes posible, para que podamos tener gran parte del rodeo inmunizado temprano y luego los vacunadores puedan enfocarse en situaciones más complejas.

A aquellos productores que enfrentan situaciones complejas para vacunar debido a las inundaciones, les pedimos que se comuniquen con la oficina de FUNUESA o SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria) para evaluar su situación particular y encontrar una solución para inmunizar su rodeo.

Recordamos que esta campaña es obligatoria, y finaliza el 12 de diciembre Para Aftosa a Terneros, Terneras, Novillos, Novillitos, Toritos y Vaquillonas.

Para Brucelosis Terneras de 3 a 8 meses de vida.

Para Carbunclo Bacteriano Vacas, Toros, Toritos, Novillos, Novillitos y Vaquillonas.

Agradecemos su colaboración y comprensión en este momento difícil. Estamos comprometidos con la salud animal y la producción ganadera de nuestra región.

Oficina de SENASA: 02317 42 2969

Oficina de FUNUESA: 02317 43 0170