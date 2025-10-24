Ingreso de agua: En otra «bravacunada» el Intendente de Pehuajo anuncio acciones judiciales contra los municipios de Lincoln y Carlos Tejedor

En el marco de la previa a las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo, el intendente Pablo Zurro brindo declaraciones periodísticas en FM Del Sol y se refirió a la coyuntura política nacional, con especial énfasis en el posicionamiento de Fuerza Patria. Sin embargo, también abordó temas vinculados a la gestión local. Entre ellos, puntualizó su molestia por el ingreso irregular de agua desde distritos vecinos, situación que motivará la realización de una presentación ante la Justicia Federal. El mandatario anunció lo siguiente:

“Hoy o mañana les voy a enviar cartas documento a los campos de Lincoln y Carlos Tejedor, y a los intendentes (de esos distritos) por el ingreso de agua. Me aburrieron y lo voy a judicializar, está entrando agua. Se los envío a los intendentes también porque tienen responsabilidad, no se pueden hacer los ‘boludos’. Por acción u omisión son culpables, yo defiendo los intereses del Partido de Pehuajó. Lo planteé en el Comité de Cuenca y ante la Autoridad del Agua (ADA), ahí me dijeron que están estudiando el tema, bueno que lo sigan estudiando pero mientras tanto yo lo judicializo. No me interesa de qué partido político sean, están perjudicando a Pehuajó.”

“Además, ayer hice una denuncia en el Juzgado Federal a una persona de Pehuajó porque cerró una alcantarilla de la Ruta 5, es algo que yo no puedo debatir y lo tiene que investigar el Juzgado.”

Del Sol Pehuajó