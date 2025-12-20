20/12/2025   Economía e Industria

Informe economico: Del Suelo al Plato, cuanto rinde el salario

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) analizó cómo evolucionó el poder adquisitivo del salario promedio medido por el índice RIPTE entre marzo de 2024 y octubre de 2025. 

En su informe «Del Sueldo al Plato: ¿Cuánto rinde el salario?», los datos muestran que, entre octubre de 2024 y octubre de 2025, los salarios crecieron alrededor de un 39% interanual, superando a la inflación del período, que fue del 31,1%. Esta diferencia se traduce en una mejora real del poder de compra y una recuperación acumulada de casi 26% desde el punto más bajo de marzo de 2024. 

