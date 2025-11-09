Influencers y medios chinos elogiaron la carne argentina en la CIIE 2025

En una nueva edición de la China International Import Expo (CIIE), el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) difundió las propiedades del Argentine Beef a miles de visitantes y consumidores, con acciones que combinaron tradición, innovación y una fuerte presencia digital.

Durante las dos primeras jornadas, destacados KOLs locales compartieron en las redes sociales su experiencia en el restaurante del Pabellón Argentine Beef, mostrando a millones de seguidores el sabor, la terneza y la autenticidad de la carne argentina.

Entre los creadores se destacaron Lydia 莉蒂娅, una de las figuras gastronómicas más seguidas de Douyin, junto a 莲蓉宝宝 Shira, diseñadora y referente de lifestyle; 初初 Chu Chu, conocida por sus videos culinarios naturales; Lucas 桢豪, influencer de moda y tendencias internacionales; y 嘻嘻生活日记 Xixi Life Diary, referente joven del estilo de vida urbano.

Sus publicaciones en Douyin (TikTok China) y Xiaohongshu (RedBook) alcanzaron a millones de usuarios, generando miles de comentarios positivos sobre la carne argentina como símbolo de calidad y placer gourmet.

El Argentine Beef también captó la atención de los principales medios de comunicación de China, que entrevistaron al presidente del IPCVA, empresarios frigoríficos e importadores locales.