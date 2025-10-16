Incendio de un vehiculo en plena ruta nacional 5

En la mañana de este jueves 16, pasada las 9hs., se produjo el incendio de un utilitario que circulaba por ruta 5 , en jurisdicción del partido de Suipacha.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 131 , cuando por razones que se desconocen se incendio un utilitario Renault Kangoo, dominio OAT468 , que era conducido por Matías Jorge Cofente , domiciliado en Mercedes, quien circulaba en sentido Suipacha-Chivilcoy.

Afortunadamente el chófer , resultó ileso , el mismo se dirígia sin carga hacia Chivilcoy a retirar paquetería para la empresa Andreani.

Intervino Bomberos Voluntarios, personal del CPR de Suipacha y Personal del consecionario vial Corredores Viales de Mercedes.

Fuente e imagen: Jorge Larsala