ILLINOIS SEMILLAS, una fuerza que impulsa el maíz en el CIM 2025

La nueva campaña de maíz se presenta como una de las mejores de los últimos cinco años para la siembra temprana.

Debido a las satisfactorias recargas hídricas de los perfiles durante la temporada invernal, el cultivo está asegurando la posibilidad de iniciar la siembra con una óptima planificación. Más allá de estas condiciones que se están configurando, el productor fue cauto.

Desde ILLINOIS SEMILLAS, la marca de maíz de GDM, también reconocen que se están tomando decisiones más cerca de la siembra del cultivo y, por ello, fue fundamental estar presentes cerca del productor con una propuesta clara, técnica y financieramente atractiva.

“El avance de las ventas estuvo más demorado que otras campañas, aunque gran parte de las decisiones para las siembras tempranas ya fueron tomadas por parte de los productores”, reconoce Jorge Pellegrino, gerente de Desarrollo de ILLINOIS SEMILLAS.

Ante esto, hace un balance de la última campaña. “Tanto en siembras tempranas como tardías hubo contrastes. Aquellos productores que sembraron temprano tuvieron un buen rendimiento, sin embargo, los que atrasaron la siembra de esta primera fecha se vieron afectados por el estrés del verano que impidió accedan al potencial. En el caso del tardío, ocurrió lo contrario. Los productores que adelantaron la siembra, ante el riesgo de la plaga de la chicharrita y la transmisión del Corn Stunt Spiroplasma, adelantaron el período crítico a un momento más estresante, mientras el productor que sembró en fecha accedió a aceptables rendimientos”, explica el gerente.

Para Pellegrino, el Congreso Internacional de Maíz representa negocio, agronomía y estrategia productivo. Al respecto, dice: “El CIM 2025 será un gran punto de encuentro, otra instancia para volver al cultivo de maíz como centro de escena. Sobre todo, es muy importante por el devenir que el cultivo tuvo las últimas campañas con ‘golpes’, como lo sucedido con la enfermedad del Corn Stunt Spiroplasma, que generó mucha incertidumbre para sembrar”.

De este modo, en el Congreso la búsqueda de ILLINOIS SEMILLAS será reafirmar el acompañamiento desde diferentes ópticas, técnica, comercial y también capacitando en el manejo clave, como la nutrición mineral y la sanidad, para volver a pensar en el potencial en las últimas campañas.

Como parte del espacio técnico que la marca de maíz de GDM valora dentro de la tercera edición del Congreso, está la de contar que un portfolio diverso, con una paleta de híbridos con diferente fecha de siembra, con híbridos precoces para maíz primicia; intermedios que se destacan en potencial, así como también los híbridos tardíos.

En este punto de encuentro con el productor y los asesores técnicos que implica el Congreso, ILLINOIS SEMILLAS expondrá que se encuentra en un proceso de consolidación de imagen y fortalecimiento de la red comercial.