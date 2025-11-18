Hoy se desarrolla la charla sobre Huerta Primavera-Verano del CEPT 15 El Chajá, en Sociedad Rural de 9 de Julio

Con la organización de la AER INTA 9 de Julio, el CEPT 15 El Chajá, de la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad y de ISETA, este martes a las 10hs. habrá de desarrollarse en el predio de Sociedad Rural de 9 de Julio, una charla sobre Huerta Primavera Verano, precisamente en la huerta construida y atendida por alumnos del 1er. y 2do. año del CEPT.

La convocatoria es a la hora 10, se prevé desarrollarse por espacio de unos 60/70 minutos, donde los asistentes podrán asistir a temas sobre cultivos de primavera-verano, resultado de la misma, cosas a mejorar en la huerta, intercambio entre los asistentes y disertantes, además se podrá presenciar el uso de un riego automatizado construido por los alumnos, como parte del estudio, en informática, lo que les permite a un bajo costo realizar un riego por goteo, y que bien un huertero puede hasta implementar en su huerta, comento a El Regional Digital, la Profesora Mariana Pieroni, del CEPT 15 El Chajá.

Dentro de la charla de hoy en Sociedad Rural, la que se hará en la zona de la huerta, también se hablara de auto promover la huerta, el consumo saludable de productos producidos por uno mismo, al tiempo que se dará una charla sobre nutrición, que tendrá a su cargo, la Lic. en Nutrición, Emilia Fage, de ISETA y quien diseña el menú de los abuelos del Hogar de Anciano «Santo Domingo de Guzmán».