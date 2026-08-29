Hoy sábado 29: Coral Reencuentro celebra su 38º aniversario

Este sábado 29 de agosto, a las 19 hs., el Salón Blanco Municipal está prevista una jornada especial. Coral Reencuentro celebrará su 38° aniversario de actividad coral ininterrumpida, con un concierto gratuito y abierto a toda la comunidad.

La agrupación, dirigida por Amílcar Bergera, será anfitriona de una jornada que contará además con la participación de destacados coros invitados: Unidos por la Música, dirigido por Ariel Lambre; Voces Unidas, bajo la dirección de Víctor Tarazona; y Coro del Carril, dirigido por Cintia Varelli.

La propuesta permitirá disfrutar de una noche dedicada a la música coral, compartiendo escenario y celebrando el camino recorrido por Coral Reencuentro a lo largo de estos 38 años.