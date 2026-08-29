Interesante propuesta: En el Kartodromo realizan hoy sabado pruebas de karting para mujeres y niños

Como parte de esta agenda, la actividad de 99 Escuela Karting propone una jornada especialmente pensada para acercar el automovilismo deportivo a nuevos protagonistas, combinando experiencias, aprendizaje y diversión.

La iniciativa contempla dos propuestas que reflejan valores fundamentales del deporte motor.

Por un lado, “Pruebas de los Chicos”, una oportunidad para que los más jóvenes puedan dar sus primeros pasos, entrenar y descubrir la pasión por el karting, bajo el lema: “Hoy entrenan, mañana compiten, siempre sueñan”.

Por otra parte, se desarrollará una propuesta destinada especialmente a las mujeres, bajo el concepto “Prueba de Karting para Mujeres”, invitándolas a vivir una experiencia diferente y sentir de cerca toda la adrenalina de conducir un karting.

La jornada se llevará a cabo el sábado 29 de agosto, de 12:00 a 17:00 horas, en el Kartódromo Ciudad de 9 de Julio, y se presenta como una excelente oportunidad para compartir en familia, disfrutar del deporte y seguir fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y el automovilismo.

Pasión, amistad, seguridad, trabajo en equipo y sueños serán algunos de los valores que acompañarán esta propuesta, que se integra al movimiento permanente de actividades que el Automoto Club Nuevejuliense viene impulsando en sus instalaciones.

Prensa Automoto Club Nuevejuliense