Campaña 25/26: La cosecha de sorgo concluyo y en maíz aun restan lotes por levantar

La cosecha de maíz con destino grano comercial alcanzó el 88 % del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 78 qq/Ha. Luego de varios días con condiciones ambientales favorables, las labores cobraron impulso, registrando un buen progreso semanal, lo que esta permitiendo avanzar sobre lotes que permanecían demorados por los elevados contenidos de humedad, subraya un nuevo informe de la Bolsa de Cereales de Buenos aires, sobre la ultima semana de agosto.

Pese a esta mejora, la cosecha aún mantiene una demora respecto de la campaña previa, concentrándose los principales remanentes en el sur del área agrícola, particularmente

en el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y el Sudeste bonaerense.

Por otro lado, los rindes relevados continúan en línea con las expectativas de la campaña, permitiendo sostener nuestra proyección de producción nacional en 64 MTn.

Sorgo

Finalmente, se da por finalizada la cosecha de sorgo granífero a nivel nacional, pese a que aún permanecen algunos lotes por recolectar, sin que ello modifique la actual estimación de producción. El rendimiento promedio nacional se ubicó en 40,7 qq/Ha, frente a un promedio cosechado de 35,4 qq/Ha durante las últimas cinco campañas.

En cuanto al desempeño regional, se destacaron los resultados obtenidos en el Centro-Norte de Córdoba, con 56,5 qq/Ha, seguido por el Núcleo Sur y el Núcleo Norte, con 53,9 y 53,3 qq/Ha, respectivamente. En este contexto, y con un rendimiento medio superior al promedio de las U5C, la producción nacional para la campaña 2025/26 se estima en 2,8 MTn.