Campaña 26/27: Los productores argentinos sembraron 6,5 millones de hectáreas de trigo.

Al presente informe, la siembra de girasol cubre el 16,7 % de las 3 MHa proyectadas para el ciclo 2026/27. Pese a que se ralentizó el ritmo de las labores tras los registros de lluvias en el NEA, el actual avance refleja un adelanto de 3,8 y de 5,4 p.p. respecto al avance promedio de las U5C e histórico, respectivamente, detallo el Panorama Agricola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En cuanto al desarrollo del cultivo, los lotes sembrados y emergidos están logrando stands homogéneos, la ausencia de lluvias de las últimas semanas en el sur del área agrícola va permitiendo una paulatina recuperación de la condición de suelo en el estrato superficial de cara a la siembra a iniciarse dentro del próximo mes y medio.

Trigo

La entidad cerealista a su vez sobre la siembra de trigo, la que se da por finalizada, cubriendo las 6,5 MHa estimadas para el ciclo en curso, pese a informarse lotes aislados aún por sembrar en el sur del área agrícola que no modificarían la estimación vigente. La falta de condiciones idóneas de suelo limitó durante toda la ventana de siembra la posibilidad de expandir el área destinada al cereal, sin embargo, las reservas hídricas del perfil continúan elevando las expectativas productivas.

Actualmente, tras una notable recuperación de la condición hídrica que actualmente se encuentra Adecuada/Óptima en el 90,8 % del área, un 76,4 % del cereal ya transita de macollaje en adelante, e incluso se registran los primeros lotes del NOA comenzando el llenado de grano.