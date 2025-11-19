Hoy miércoles se realiza una nueva Expo Técnica: El foco de la muestra es un ciclo de charlas

Este miércoles 19 de noviembre, se llevará a cabo una nueva edición de la Expo Técnica en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica N° 2 “Mercedes Vázquez de Labbé”. La muestra escolar, abierta a la comunidad, será en dos turnos: de 9 a 12 y de 16 a 21 hs.

En el marco de la Expo, el público podrá apreciar los trabajos de los alumnos con orientación en Electromecánica y Tecnología de Alimentos. También se sumarán las Charlas TEC. La comunidad podrá visitar la Expo Técnica durante esa jornada, en Tomas Cosentino 582.

CHARLAS TEC

10 hs: Finanzas. El poder de saber usar tu dinero. Disertante: Contadora Natalia Rosset. Lugar: Pañol.

11 hs. Nutrición para el Deporte. Disertante: Nutricionista Lucia Falco. Lugar: Pañol.

16 hs: Energías Renovables. Disertante: Ing. Juan Martin Figueroa. Lugar: Pañol. Práctica: Patio.

17: 30 hs: Enseñanza, Técnica y Comunidad. Génesis y Legado de la EEST N° 2. Disertante: Héctor Iaconis, Historiador de 9 de Julio, Charla destinada especialmente a ex integrantes de la institución. Lugar: Pañol.

18: 30 hs: RCP. Reanimación Cardiopulmonar, a cargo de los Bomberos Voluntarios de 9 de Julio. Lugar: Sala de Video.

19: 30 hs: Octógonos, el Cuco de las Empresas, a cargo de 5° 6°. Lugar: Pañol.