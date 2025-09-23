Hoy martes 23 se desarrolla el Seminario ACSOJA 2025: La baja transitoria de retenciones, tendra su panel

La Asociación de la Cadena de la Soja Argentina celebra su tradicional Seminario anual, con el objetivo de abrir un espacio en el que cada sector, cada eslabón de la cadena, pueda comunicar sus iniciativas, innovaciones, dificultades y estrategias para avanzar hacia una agroindustria más fuerte y que propenda a una mayor generación de divisas para el país.

En un contexto de estancamiento en la agricultura argentina, la jornada busca posicionar la agroindustria como motor estratégico de la economía.

Se subrayará la necesidad de contar con reglas claras y positivas que permitan capitalizar la fortaleza del sector para impulsar el desarrollo agroindustrial del país.

Desde las 9:00 horas, el Seminario abordará los siguientes ejes temáticos a través de distintos Paneles:

AGRONÓMICO: “De una agricultura defensiva a una agricultura ofensiva ”. Participarán Daniel Miralles- FAUBA, Nahuel Reussi Calvo- UnMP y Gabriel Espósito- UnRC, con la moderación de Guillermo Alonso- Spraytec.

”. Participarán Daniel Miralles- FAUBA, Nahuel Reussi Calvo- UnMP y Gabriel Espósito- UnRC, con la moderación de Guillermo Alonso- Spraytec. TÉCNICO: “ Tecnología en semillas” , con Catriel Rodríguez Randa- Neogen, y Patricio Munilla- DONMARIO, y Gabino Searez de Prosoja como moderador.

“ , con Catriel Rodríguez Randa- Neogen, y Patricio Munilla- DONMARIO, y Gabino Searez de Prosoja como moderador. SUSTENTABILIDAD: “Emisiones de gases de efecto invernadero de los productos de soja argentinos” , de la mano de Jorge Hilbert – Energy & Environmental Consulting Services, y moderación de Patricia Bergero de la Bolsa de Comercio de Rosario.

, de la mano de Jorge Hilbert – Energy & Environmental Consulting Services, y moderación de Patricia Bergero de la Bolsa de Comercio de Rosario. “DERECHOS DE EXPORTACION: “Análisis y comentarios sobre la baja de DEX al 31.10 – Decreto 682/25”, con Pablo Lavigne- Secretario de Coordinación de Producción de la Nación y Juan Pazo- Titular de ARCA, y la moderación de Javier Cervio- BCR.

con Pablo Lavigne- Secretario de Coordinación de Producción de la Nación y Juan Pazo- Titular de ARCA, y la moderación de Javier Cervio- BCR. MERCADOS: “Finanzas, instrumentos, futuro y realidad del mercado nacional e internacional”. Integrantes: Maximiliano Moreno- Fundación INAI- BC, Sol Arcidiacono- Hedgepoint Global Markets, Emilce Terré- Bolsa de Comercio de Rosario y Ivan Dalonso- A3 Mercados, y Javier Treboux- FYO como moderador.

Integrantes: Maximiliano Moreno- Fundación INAI- BC, Sol Arcidiacono- Hedgepoint Global Markets, Emilce Terré- Bolsa de Comercio de Rosario y Ivan Dalonso- A3 Mercados, y Javier Treboux- FYO como moderador. ACTUALIDAD: “El camino de la proteína: soja + carne. Aliados en el crecimiento del valor agregado». Con Lisandro Culasso- Isowean, Raúl Marsó- Las Camelias SA, Luis Filippi- La Sibila, y moderación a cargo de Ricardo Bergmann- CREA.

Con Lisandro Culasso- Isowean, Raúl Marsó- Las Camelias SA, Luis Filippi- La Sibila, y moderación a cargo de Ricardo Bergmann- CREA. AGROINDUSTRIA: “Los desafíos de la industria de la soja”, con Luis Fontan- AGD; Alfonso Romero- COFCO Intl., Juan García Fuentes- LDC, Federico Ucke- Molinos Agro y Luis Zubizarreta- CIARA/CEC como moderador.

La Apertura estará a cargo de Rodolfo Rossi (Presidente ACSOJA), Sergio Iraeta (Secretario Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación) y Pablo Javkin (Intendente Rosario).

Además, en el Seminario ACSOJA 2025 se presentarán 18 posters que se exhibieron en Mercosoja; alimentos innovadores a base de proteína de soja, y el libro: “La Industria Semillera en la Argentina”, de Oscar Domingo, con la moderación de Julio Ferrarotti.

El encuentro cuenta con el apoyo de las siguientes empresas e instituciones: BRC Labs, Don Mario, Fyo, Greenlab, Neogen, Williams Agroservicios, A3 Mercados SA, Hedgepoint Global Markets, AGD, Banco Galicia, Bunge, Cofco, Cargill, LDC, Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, Molinos Agro, Spraytec y Provincia de Santa Fe. Acompañan: Campo Limpio, Deubel, Grupo Aliendro y Naquét y más de 70 Media Partners.

La jornada es de acceso libre y gratuito.

Para más información y/o inscribirse al Seminario, ingresar a https://www.seminarioacsoja.org.ar/ o escribir a seminario@acsoja.org.ar