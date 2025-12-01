Hoy lunes 1/12, los bancos cambian de horario en la provincia: que pasa en 9 de Julio

Como suele pasar cada verano y pese al reclamo del sector comercial, el Gobierno de Axel Kicillof oficializó el nuevo horario de los bancos para los meses de calor en la provincia de Buenos Aires, y a partir de este lunes 1 de diciembre atenderán de 8 a 13 horas.

Así quedó establecido en el Boletín Oficial, donde decreta el cambio, que viene siendo habitual en esta época, de 10 a 15 por el de 8 a 13, debido a las altas temperaturas en esa época del año. El mandatario aceptó el pedido elevado por el gremio La Bancaria y 108 municipios se verán afectados por este cambio.

Cuáles son los 108 municipios que cambian su horario bancario

25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales, Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Ensenada, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, Madariaga, Lamadrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, Viamonte, General Villegas y Guaminí.Completan la lista de distritos Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, La Plata, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos, Luján, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Punta Indio, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell, Villarino, Zárate.