Hoy inicia la segunda rueda del Torneo de Primera A de la LNF. Que equipos hicieron incorporaciones y bajas

Este sábado 31 retoma la temporada 25/26 los equipos que militan en la Primera A de la Liga Nuevejuliense de Futbol, y que lidera el Club Atlético San Martin, con 24 unidades, le sigue el ultimo campeón, Naon con 22 unidades, y Once Tigres con 21 puntos.

La fecha 12 comienza hoy con los partidos de Atlético Naon y French a las 17:30hs. en Patricios, el local Atl. Patricios recibe a Libertad a las 19h

El torneo que tomo un impase desde las fiestas navideñas y todo el mes de enero, por organización le permite a los clubes hacer modificaciones de incorporar dos jugadores. Herramienta que aprovecharon todos los clubes, a excepción del puntero del campeonato, San Martin, donde tanto su Cuerpo Técnico y el Club luego de analizar, apostaron a la cantera de la institución «santa». Si confirmaron las bajas de Besada y Bazzeta. Con las mismas expectativas San Martín afrontará la parte final del torneo.

Además ingresaron nuevos técnicos, en La Niña, Diego San Miguel se hizo cargo de la conducción técnica, y en Agustín Álvarez, ultimo en el torneo, opto por un cuerpo de alto calibre como lo es Omar Santorelli, ambos directores técnicos tienen la obligación de sacar de la zona caliente a sus equipos y no descender a la Primera B.

Repasemos las incorporaciones

Club Atl. French

El equipo de French, es dirigido por la dupla Gerardo Asenjo – Javier Robles, sufrió la baja del arquero Javier Colli, con destino a Guatemala, regresa Carlos Alberto «Polaco» Acosta. Se sumó al plantel el volante Federico Pereyra. Otro que no sigue es Iván Correa.

Atlético La Niña

El equipo de La Niña, que además de cambiar su entrenador. Después de pasar Agustín Tudesco, Julio Arruiz y Darío Diez, ahora es el turno de Diego San Miguel. El «tricolor» incorporo a Rosendo Barni, jugador que ya militó dos temporadas consecutivas en el club. Además se sumó un volante central, Nahuel Villalba, proveniente de la liga de Venado Tuerto.

Atlético Naon

Naón sigue siendo protagonista de este torneo y busca revalidad el titulo de campeón de la pasada temporada. Su DT, Luis González, también sufrió la baja del arquero Fabián Zalazar, quien en los últimos partidos había perdido la titularidad en manos de Yamil Acís. Se sumó el arquero Aquiles Bartoletti, arquero de Alsina de Los Toldos. Al cierre del libro, existían las chances de sumar a Enzo Franco de Viamonte o Nicolás Leduc, con la mayor chance de Leduc.

Atletico Patricios

El equipo de Atlético Patricios luego de volver a la Primera A, a esta altura del campeonato se encuentra a la mitad del torneo. Con el objetivo de mantener competividad y clasificar al octogonal, sumo dos delanteros Alfredo Troncoso y Nicolás Sardon de Bolívar.

Club Atlético Quiroga

El equipo de Quiroga esta siendo dirigido por Juan Martín Murphy, quien ganó cuatro y perdió uno. El objetivo es clasificar. Se dio la baja de Federico Molina, futbolista de 18 años que continuará en All Boys, para sumarse a la Reserva. Se sumo Angelo Maccaroni, jugador del Club.

Club Once Tigres

El equipo de Once Tigres, bajo las órdenes de Nicolás Simón, se preparó para afrontar la segunda rueda. Regresó al club el goleador Daniel Montenegro y se sumó Tomas Remolgao (de Los toldos).

Luego de una operación en la rodilla, Emanuel Zamprogna se encuentra en recuperación y se estima que en un mes estaría para jugar. Para Once Tigres es considerado un refuerzo mas. En cuanto a las bajas, no siguen los foráneos Paz y Agudelo.

Club Libertad

El equipo de Libertad incorporó dos delanteros, Martín Zanotti, delantero proveniente de 9 de Julio de Chacabuco y Rodrigo Suárez de Compañía, con el objetivo de sumar goles.

Club El Fortin

El equipo de El Fortín tiene expectativas de mejorar lo realizado en la primera rueda, para aspirar a luchar por los puestos de clasificación. Su DT Carlos Gallo confirmó las incorporaciones, de Agustín Leggire, porque faltaba un arquero en el plantel y también se sumó Emanuel Conde, con pasado en Atlético 9 de Julio quien estaba jugando en Junín.

Club y Biblioteca Agustin Alvarez

En Agustín Alvarez, a la sumatoria de Omar Santorelli (con Eduardo Uribe como Ayudante de Campo), se suma Gabriel Acosta delantero, de 26 años que vistió las camisetas de El Porvenir, Central Córdoba, Dep. Paraguayo y Ferro de Intendente Alvear, a quien Santorelli lo tuvo entre sus dirigidos. Se incorpora el arquero Lautaro Gayoso, formado en las divisiones inferiores del CyBAA, quien atajó en 12 de Octubre. Además están disponibles Román Plaza y Valentín Zega, mediocampista de 24 años ambos surgidos del club.

Atletico 9 de Julio

Por el lado de Atlético 9 de Julio su DT, Esteban Ormaechea informó que sumaron dos volantes, como los son Nicolás Gutierrez, proviene de Viamonte FC y Matías Caro, oriundo de Berazategui, jugó en Alvarado, Defensores de Villa Ramallo, Rivadavia de Lincoln.

Deportivo San Agustín

El Deportivo San Agustín ya había sumado a mitad de la primera rueda a Mauricio «Pato» Del Pino. Desde su llegada el «granate» tuvo una racha positiva con triunfos. Para esta segunda rueda San Agustín sumó a Lautaro Marín surgido en Atlético 9 de Julio, con paso por Sarmiento de Junín y en Alsina de Los Toldos.

Fecha 12

Sábado 31

17:30hs Naon – French

19hs. Atl. PAtricios – Libertad

Domingo 1

17:30hs. – Atl. La Niña – Ag. Alvarez

18hs. – El Fortin – Atl. Quiroga

19hs. San Martín – Atl. 9 de Julio

20hs. Dep. San Agustin -Once Tigres

Posiciones en el Campeonato

San Martín- 24

Atlético Naón – 22

Once Tigres – 21

Libertad – 19

Atlético 9 de Julio – 17

Quiroga – 15

Patricios – 15

San Agustín -15

French – 14

El Fortín – 11

La Niña – 6

Agustín Álvarez 4