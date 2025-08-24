Hoy domingo se juega la 4ta. fecha del Ascenso

Este domingo 24 de agosto desde las 15:30hs. se jugará la 4ta fecha del campeonato de Ascenso que organiza la Liga Nuevejuliense de Fútbol. Ninguno de los encuentros se disputará en la ciudad de 9 de Julio. Queda libre Defensores de Sarmiento.

El único líder el Atlético y Social Dudignac recibirá en el Estadio Dr. Alberto Sampietro a 18 de Octubre, otro equipo con puntaje ideal pero ya quedó libre.

Otro de los escoltas, 12 de Octubre intentará acercarse a la punta cuando reciba a Dennehy en su localidad.

Completando la jornada, en la localidad de Patricios Compañía General Buenos Aires recibirá a Defensores de la Boca, equipos que buscarán su primer triunfo en el certamen.

PROGRAMACION 4TA FECHA ASCENSO

15.30 hs: 12 de Octubre – Dennehy. Arbitro: Valentina Invernoz.

15.30 hs: Compañía – Def. de la Boca. Arbitro: Diego Romero.

15.30 hs: Dudignac – 18 de Octubre. Arbitro: Walter Medrano.