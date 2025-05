Hoy comienza Todo Láctea 2025: La vaca no debe ser la vedette del tambo, sino una parte más del sistema

¿Cuál es la vaca para un sistema de bajo costo?, es la consigna sobre la cual el médico veterinario y asesor Gonzalo Tuñón brindará una conferencia en TodoLáctea 2025, específicamente en el marco de la Jornada de Tambos de Bajo Costo, que se realizará el jueves 15 de mayo. Tuñón apoya la idea de que existe una lechería de bajo costo, que es posible, pero que es importante definirla. “Es importante desmitificar también que bajo costo no significa baja rentabilidad, ni baja eficiencia; al contrario; hay que ser muy eficientes en el uso de los recursos”, describe, al tiempo que manifiesta que lo importante es saber bien que tipo de negocio se busca en cada tambo.

Para ello, arranca de una premisa clave, y que guiará al sistema, que es el tipo de forraje que voy a poder aprovechar. “El sistema debe tener en claro que se busca, que tipo de negocio; y el forraje aquí juega un papel esencial. Una vez planteado los desafíos, las limitantes, se pueden simular situaciones posibles; y ahí recién aparece la vaca, que es una parte importante en el sistema, no como la vedette, sino como la antivedette, que entra a trabajar”, plantea el docente de la Universidad del Chaco Austral.

Sistemas, simulaciones y ensayos

Tuñón plantea que en la simulación de un modelo productivo el forraje pastoreado es el que permite lograr que un sistema sea competitivo, y cuanto más porcentaje de forraje sea pastoreado, más chances de ser competitivo se tiene; con la salvedad de que hay lugares con muchas restricciones para el forraje pastoreado.

“El lugar geográfico es bastante condicionante también. En el trópico hay sistemas sostenibles por ejemplo, si bien con costos de pasturas irrisorios, están preparados para trabajar con pasturas y prácticamente nada de concentrados. Por su parte, en regiones como gran parte de Santa Fe, Córdoba o Entre Ríos, es debatible, pero hay muchos ejemplos con tambos de 150 a 180 vacas que son muy competitivos”; remarca.

También propone que a la hora de pensar en tambos de bajos costos, no hay un solo modelo, un único sistema. “Pienso que primero se da el sistema, y luego la vaca, no al revés como muchos lo plantean. Si una vaca es buena o no, es bastante relativo, eso depende, para qué sistema. Hay que relativizar el concepto de mérito genético totalmente, porque en determinado sistema, lo que puedo ser bueno para un productor no lo es para otro; y eso que parece tan básico, no está tan claro”, acentúa y profundiza: “Una vaca es buena, depende para qué; y eso lo vamos a mostrar en algunos ensayos que vamos a estar presentando en la charla. Además, hay una manera de ranquear a las vacas, por sus cualidades funcionales y sus capacidades de generar rentabilidad, de una manera muy buena, objetiva y cuantitativa para entender cuál es la mejor vaca para mi tambo, independientemente incluso de la raza, porque hay suficiente variabilidad genética para encontrar el animal más acorde a mi sistema”.

El asesor adelantó que “los ensayos que se van a mostrar en la charla que se brindará en TodoLáctea responden a ejemplos en varias partes, de Argentina y otros países, que son disruptivos y nos empujan a repensar paradigmas.

La Jornada de Tambos de Bajo Costo que se realizará el 15 de mayo en el marco de la Expo TodoLáctea, tendrá cita en el “Auditorio Argentina” desde las 9:30 hs y se completará con el siguiente programa:

9:30 hs. Volver al pasto ¿Por qué?

Javier Baudracco y Belen Lazzarini, docentes e investigadores. Universidad Nacional del Litoral.

10:10 hs. 3.600 vacas en pastoreo: un sistema simple y rentable.

Iván Woycik y Nicolás Clutterbuck, productores lecheros de Tandil.

10:40 hs. ¿Cuál es la vaca para el sistema de bajo costo?

Gonzalo Tuñón, asesor lechero y docente de la Universidad del Chaco Austral.

11:20 hs. Apuesta pastoril: 240 vacas en pastoreo con riego: tierra y vacas alquiladas.

Lucas Christensen, productor lechero de Coronel Suárez, Bs. As.