Horror en Mar del Plata: sacrificaban animales en un ritual hasta que llegó la Policía
Los vecinos del barrio marplatense de Nueva Pompeya quedaron conmocionados al enterarse de que en un domicilio se realizaban rituales que incluían sacrificios de animales. Así, tras una serie de llamados al 911 se realizó un allanamiento de urgencia en la casa donde se estaban realizando estas ceremonias. Un hombre de 23 años y una mujer de 42 fueron aprehendidos y notificados de la formación de una causa penal.
Ceremonia interrumpida
«Al ingresar, el personal interviniente constató que se estaba realizando un ritual en el cual se sacrificaban animales, logrando interrumpir la actividad y documentar restos de gallinas y un cordero utilizados durante el mismo», informaron autoridades policiales.
Deja un comentario