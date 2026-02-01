Horror en Mar del Plata: sacrificaban animales en un ritual hasta que llegó la Policía

Los vecinos del barrio marplatense de Nueva Pompeya quedaron conmocionados al enterarse de que en un domicilio se realizaban rituales que incluían sacrificios de animales. Así, tras una serie de llamados al 911 se realizó un allanamiento de urgencia en la casa donde se estaban realizando estas ceremonias. Un hombre de 23 años y una mujer de 42 fueron aprehendidos y notificados de la formación de una causa penal.

De acuerdo con 0223, al domicilio, en inmediaciones de las calles 20 de Septiembre y Brandsen, ingresaron efectivos policiales y miembros de Zoonosis e Inspección General. Allí redujeron a las dos personas.

Ceremonia interrumpida «Al ingresar, el personal interviniente constató que se estaba realizando un ritual en el cual se sacrificaban animales, logrando interrumpir la actividad y documentar restos de gallinas y un cordero utilizados durante el mismo», informaron autoridades policiales.

Como resultado del procedimiento, se procedió al traslado de los imputados a la dependencia policial para la correspondiente formación de actuaciones.

El fiscal Fernando Berlingeri avaló el allanamiento de urgencia y dispuso la formación de una causa por infracción a la Ley 14.346 (maltrato animal) sin tomar medidas restrictiva de la libertad.