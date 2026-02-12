Hogar de Ancianos «Santo Domingo de Guzman»: Se realizan sanitarios nuevos

La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, acompañada por funcionarios de su gabinete, visitó en la jornada de hoy el Hogar de Ancianos “Santo Domingo de Guzmán”, donde se ejecutan importantes trabajos de refacción en el sector de sanitarios.

Las tareas comprenden el reacondicionamiento integral de este espacio, que ha sido renovado a nuevo con el objetivo de brindar mayor comodidad, funcionalidad y mejores condiciones de higiene para los internos que residen en la institución.



Asimismo, se ejecuta un baño adaptado para personas con discapacidad, garantizando accesibilidad e inclusión.

Durante la recorrida, la jefa comunal destacó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura y mantenimiento de los espacios destinados al cuidado de los adultos mayores, reafirmando el compromiso del municipio con su bienestar y calidad de vida.