Hockey Masculino: Atlético 9 de Julio se consagro campeón de la AHCBA

Con una gran victoria por 1 a 0, el equipo de primera división masculina de Hockey del Club Atlético 9 de Julio se consagró campeón del Torneo de la Asociación del Centro de la Provincia de Buenos Aires (AHCBA), cuyo partido final se disputo este domingo en Junín, en sede de la cancha del Club Sarmiento de esa cuidad, a pesar de las inclemencias climáticas, entre el equipo nuevejuliense y Eclipse de Gral. Villegas.

Ambos equipos, conforme informaron desde la Sub Comisión de Hockey del Club, ambos equipos llegaban a la instancia con muy buen trabajo que les permitió ir escalando en el torneo integrado por los clubes de las Asociaciones del Centro y del Noroeste.; finalizada la fase de cada grupo comenzaron los play offs, entre los cuatro mejores de cada zona y donde el equipo de Atlético 9 de Julio, eliminó a San Martín de Pehuajó y Eclipse a Sarmiento 5 a 3; y en las semifinales, Atlético con muy buena labor venció al campeón de la zona A, Argentino de Trenque Lauquen, y Eclipse a Saladillo.

Según se detallo el partido final resultó muy trabado, sin descuidar las defensas y a los 39’ llegó el gol de la victoria, logrado por Gonzalo Cancelleri en una lucida jugada y a partir de allí pudo defender la ventaja llegando al final del tiempo para celebrar este gran triunfo, que nuevamente lo consagra campeón.

El equipo formó con Valentín Alvarez, Gonzalo Cancelleri, Augusto Casas, Braian Etcheverry, José Ignacio Gatica, Benjamín Gonzalez, Dante Gonzalez, Juan Remigio Ledo, Guillermo Mascheroni, Emiliano Menón, Manuel Mississian, Manuel Cancelleri Boca, Ramiro Montini, Thiago Pastor, Julio Rodríguez, Juan Manuel Rossi, Maximiliano Ruaro, Walter Soria, Nicolás Tinetti, Ezequiel Valuzek. DT Leny Luberriaga, AT Lola Ferro.