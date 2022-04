Hockey femenino: Lluvia de goles de Atlético 9 de Julio ante el Linqueño

Completando una fecha mas del hockey femenino de la Asociación de Hockey del Centro de Buenos Aires, desde el Hockey de Atlético 9 de julio informaron que el pasado sábado 9 tuvieron una jornada altamente efectiva, donde recibieron al Club El Linqueño, por la disputa de la segunda fecha del Torneo de Hockey, por la Zona B.

Los cuatro equipos millonarios obtuvieron cuatro contundentes victorias al equipo azul de Lincoln, donde en primer lugar la Sub 14 Atlético se impuso por 7 a 0; en Sub 16, la victoria fue también por 7 a 0 en Sub 19 gano Atlético 9 de Julio por 6 a 0.

Mientras que en Primera también Atlético 9 de Julio derroto a El Linqueño por 6 a 0

Los equipos de Atlético 9 de Julio están dirigidos por el Profesor Javier Braña, y asistido técnicamente por Leo Cuello y el Prof. Carlos «Pupi» Rossi.