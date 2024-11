Hockey Femenino: La categoría Sub 19 de San Martin cerro el año bien arriba

Durante la jornada de este domingo 3 se disputo en cancha del Club Social de Junín la etapa de Play Off de la categoría Sub 19 (5ta. división) de la Asociación Hockey del Centro de la provincia de Buenos Aires, y donde llego a la etapa de semifinal, el equipo del Club San Martin.

Por la mañana San Martin, disputo la semifinal ante Bragado Club al cual vencieron por 5-0 y después de demostrar un gran nivel de hockey consiguieron el pase a la final.

Por la tarde disputaron la final vs Club Social, equipo que por la otra llave le gano a Saladillo Hockey. En el partido Final el equipo “Santo” perdió por 3-1, ante Social.

Desde el Hockey del Club San Martin agradecieron y felicitaron a los entrenadores y jugadoras que han dejado todo en ambos partidos, jugando a un gran nivel, corriendo hasta al final, no negociaron ni un segundo y eso es lo que importa, estamos orgullosos de tener jugadoras que se matan adentro de la cancha por estos colores, que son compañeras, buenas personas y que juegan con el corazón, resaltaron.

Esto es un logro, fruto de todo el trabajo que realizaron este año y por el que costo mucho llegar hasta acá.

Goleadora y Valla menos vencida

El equipo Sub 19 de Hockey Femenino de San Martin no solo termina como sub campeón de la categoría, sino que se trajo la mención especial de la goleadora del Torneo, siendo Milagros Rayu, y la Valla menos Vencida, que estuvo en la responsabilidad de Brisa Rodríguez, informaron desde la entidad.

Se jugó la Sub 14

También el día sábado 2 de noviembre se disputo en cancha de Club Atlético 9 de Julio, los play off de la categoría Sub 14, donde el equipo de San Martin se ubicó en la 9na posición, tras ganar ante Rivadavia de Lincoln por penales 3 a 2. El partido había terminado empatado 1 a 1.